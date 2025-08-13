Business Controller till Simpson Strong-Tie.
Du ansvarar för controlling och ekonomisk analys för verksamheten i Sverige och Norge. Du arbetar nära verksamheten och ledningen med att analysera resultat, identifiera förbättringsmöjligheter och driva utvecklingen av processer och rutiner för att stärka lönsamhet och effektivitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Budgetering, prognoser och månatliga bokslutsanalyser
Finansiella analyser och uppföljning av nyckeltal
Rapportering till EU:s finansfunktion samt koncernens amerikanska ägare
Likviditetsplanering och riskanalys
Utveckling och förbättring av ekonomiska och administrativa processer
Rådgivning och beslutsstöd till VD och övrig ledning
Vi erbjuder dig:
En nyckelroll med stort inflytande i ett internationellt företag
En platt organisation med snabba beslutsvägar
Möjlighet att utveckla din kompetens inom ekonomi och strategi
En dynamisk och innovativ arbetsmiljö
Kontinuerlig kompetensutveckling
Du rapporterar till VD jämte Regional Controller Nordics.
Placeringsort är Gunnebo.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Kvalifikationer
Du har ett stort intresse och god förståelse för finansiella samband och marknader. Du är analytisk, noggrann och har förmåga att omsätta siffror till värdefulla insikter för verksamheten.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom ekonomi
Erfarenhet av controlling, rapportering och ekonomisk analys
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Vana att arbeta med ekonomistyrning i internationell miljö (meriterande)
Erfarenhet från tillverkningsindustrin (meriterande)
B-körkort
Dina personliga egenskaper är:
Ansvarstagande och strukturerad
Analytisk och lösningsorienterad
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Målmedveten med förmåga att driva utveckling
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroll kommer genomföras.
Om arbetsgivaren
Simpson Strong-Tie AB är en del av en global koncern och en ledande aktör inom bygg- och konstruktionslösningar. Med en platt organisation och en stark innovationskultur skapar vi hållbara lösningar för framtidens byggprojekt. I Sverige och Norge verkar vi i en miljö där varje medarbetare ges stort ansvar, utrymme att påverka - och möjlighet att växa.
Läs mer här:https://www.strongtie.se/sv-SE/gunnebo-fastening
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Simpson Strong-Tie AB med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
