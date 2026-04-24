Business Controller till bolag i Varberg
2026-04-24
Nu söker vi en Business Controller för längre uppdrag hos kund i Varberg
Som Business Controller konsult i Varberg får du en central roll med fokus på budget, forecast, bokslut, analys och utveckling av Power BI. Du arbetar affärsnära och bidrar till kvalitet i rapportering parallellt med utveckling av processer inom controlling. Rollen innebär ett nära samarbete med finance, ledning och verksamhet där du tar ansvar och driver arbetet framåt. Du kombinerar operativ leverans med förbättringsarbete och bidrar med din erfarenhet för att stärka arbetssätt och beslutsstöd i organisationen.
Ditt anställningserbjudande
Du erbjuds ett längre, kvalificerat konsultuppdrag där du kombinerar operativ controlling med utveckling. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att säkerställa leverans inom budget, analys och rapportering. Rollen innebär också ett nära samarbete med team och ledning, där du får ta ansvar och bidra med din erfarenhet. Här finns möjlighet att, med din erfarenhet och kunskap, påverka arbetssätt och processer i Power BI. Du blir en del av ett team med fokus på samarbete och leverans. Uppdraget erbjuder hybridarbete och en modern arbetsmiljö i trevliga, fräscha lokaler.Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Driva budget-, forecast- och planeringsprocesser
Utföra bokslutsnära analyser (försäljning, marginal, lager)
Rapportera statistiska nyckeltal till ledning och koncern
Arbeta affärsnära med analys och verksamhetsstöd
Kravställa och utveckla rapporter i Power BI
Säkerställa leveranser enligt deadlines
Samarbeta med finance, sälj och ledning
Värt att veta
Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig från juni 2026 till augusti 2027 i samband med ett föräldravikariat. Du får en introduktion och överlämning under cirka 1-1,5 månad. Rollen tillämpar ett hybridupplägg där du arbetar tre dagar på kontoret och två dagar på distans, med högre närvaro initialt. . Flextid tillämpas och arbetsplatsen är belägen i Varberg, cirka 10-15 minuter från Varbergs centralstation. Du arbetar i moderna, aktivitetsbaserade lokaler.
Våra förväntningar
Du känner dig trygg i din kompetens inom controlling och kan ta fullt eget ansvar för arbetsuppgifterna i rollen. Du har erfarenhet av budget, forecast och bokslutsrelaterad analys. Goda kunskaper i Excel och Power BI är ett krav och vi tror att du är van att arbeta självständigt men också att samarbeta och stämma av med teamet. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, prestigelös och kommunikativ. Du behärskar engelska i tal och skrift och har ett intresse för system och utveckling.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
411 01 GÖTEBORG
TNG Group Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultansvarig
Catinka Andersson catinka.andersson@tng.se +46708888411
9874267