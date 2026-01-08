Business controller till avdelningen Livsmedel
Vi söker en Business Controller till avdelningen Livsmedel hos Rise. I denna roll får du en nyckelposition i att stödja verksamheten med kvalificerad analys, affärsstöd och relevanta beslutsunderlag. Du arbetar nära verksamhet och ledning med fokus på uppföljning, rapportering och analys av både löpande verksamhet och projektportföljer.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Rollen innebär ett aktivt ansvar för att bidra till ökad lönsamhet och effektivitet genom analys av kostnader, intäkter och resursutnyttjande. Du kommer även att arbeta med att optimera och utvärdera nyttjande av utrustning samt coacha och stötta chefer och projektledare i finansiella frågor.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Analys, uppföljning och rapportering av verksamhetens ekonomiska resultat
• Stöd till ledning och verksamhet med beslutsunderlag och ekonomiska analyser
• Controlling av projekt och projektportföljer
• Arbeta med lönsamhetsanalyser och effektivisering av resurs- och utrustningsutnyttjande
• Finansiell rådgivning och coachning till chefer och verksamhetsansvariga
• Vidareutveckling av ekonomiska rapporter och uppföljningsmodeller
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt, trivs i en rådgivande roll och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med chefer och kollegor. Du är självgående, tar initiativ och har en pedagogisk förmåga i ekonomiska frågor.
Vi tror att du har
• Akademisk utbildning inom ekonomi från högskola eller universitet
• Erfarenhet av arbete i controllingroller inom forskningsinstitut eller liknande organisation
• Mycket god analytisk förmåga samt förmåga att omsätta analys till tydliga beslutsunderlag
• God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika delar av verksamheten
• Mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på både svenska och engelska
• Goda kunskaper och praktisk erfarenhet av arbete i Excel
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av projektcontrolling inom forskningsinstitut
• Erfarenhet av Power BI eller andra Business Intelligence-verktyg
• Erfarenhet av affärssystemet IFS
• Vana av att arbeta nära och presentera för ledningsgrupper
Om verksamheten
Fast l?n
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
