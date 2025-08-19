Business Controller sökes till kortare interimsuppdrag
Vindex AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vindex AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt intresserad Business Controller med erfarenhet från transaktionsintensiva branscher? Då kan det här vara en roll för dig! Vi på Vindex är just nu på jakt efter en interim Business Controller till vår kund. Tjänsten innebär ett interimsuppdrag som pågår i fyra månader. I rollen ägnar du dig åt rapportering och analysarbete, samtidigt som du även jobbar löpande med kalkyler. Dessutom agerar du bollplank gentemot bolagets chefer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Uppföljning, analys och rapportering
Kontinuerlig dialog med bolagets försäljningschefer
Agera nära stöd till bolagets chefer kopplat till uppföljning och affärsförståelse
Business case
Löpande ad hoc-uppgifter
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en utbildning inom ekonomi och några års arbetslivserfarenhet i rollen som Business Controller. Vi ser gärna att du är en skicklig Excel-användare och väl bevandrad i olika typer av BI-verktyg och system. Utöver det kommunicerar du tydligt och effektivt på både svenska som engelska, i tal och skrift.
Som person har du en förmåga att effektivt driva ditt arbete framåt. Som kollega är du kommunikativ och agerar gärna bollplank gentemot dina kollegor. Utöver det har du ett strukturerat arbetssätt där du identifierar prioriteringar.
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i word-format till oss på Vindex och ange referensnummer LIBC2947. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Nyström (lisa.nystrom@vindex.se
, 070-414 50 20) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: lisa.nystrom@vindex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Jobbnummer
9464130