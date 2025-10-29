Business Controller, Logent
2025-10-29
Är du en driven och analytisk Business Controller med affärsintresse? Har du några års erfarenhet av controlling, en förståelse för redovisning och söker en bred roll i ett växande bolag där du kan utvecklas och ta mer ansvar över tid? Hos Logent får du en spännande nyckelroll nära verksamheten där du kan göra skillnad! Om tjänsten: Som Business Controller hos Logent kommer du att få en bred roll där du arbetar med högt som lågt. Du ansvarar för att styra och utveckla controllingarbetet för några av Logents affärsområden och utgör ett affärsstöd till de verksamhetsansvariga cheferna när det gäller de ekonomiska frågorna i försäljnings-, implementations- och uppföljningsprocessen. Tjänsten är placerad på Logents huvudkontor i Hammarby Sjöstad, du rapporterar till Head of Business Control och blir en del av CFO-organisationens 15 medarbetare. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för finansiell och operationell uppföljning samt analys
Driva måltals- och prognosprocessen för några av Logents affärsområden
Fungera som bollplank i ekonomiska och strategiska frågor för verksamhetschefer och ledning
Arbeta tillsammans med verksamheten och vara ett viktigt stöd i den ekonomiska uppföljningen
Stödja verksamheten och verksamhetschefer i kontinuerlig utveckling av Logents affärer.
Driva och arbeta aktivt med bokslutsarbete och delta i olika typer av projekt
Medverka i och bidra till Logents digitaliseringsagenda
Administrativt arbete och bidra till att utveckla rutiner och processer
Utvecklingsarbete av system för uppföljning och analys
Din profil: Vi söker dig med examen i ekonomi på högskolenivå eller motsvarande. Därutöver har du arbetat i en controllerroll i ca 1-3 år vilket gett dig en god uppfattning för ekonomisk analys. Du har möjligtvis erfarenhet av arbete som revisions- eller managementkonsult. Om du har erfarenhet från arbete i en personalintensiv bransch ses det som meriterande. För att lyckas i rollen bör du vara trygg i redovisningens grunder, ha en analytisk höjd samt tycka om att vara "hands on" och även kunna arbeta med detaljerna. Du har goda kunskaper i Excel och behärskar såväl engelska som svenska flytande. Vi tror att du är utvecklingsinriktad, gillar utmaningar och alltid strävar efter att bli lite, lite bättre. Du är driven, analytisk och utrustad med starkt siffersinne. Vidare är du trygg i dig själv och har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt och kan på ett pedagogiskt sätt kartlägga och klargöra ekonomiska samband. Du har en prestigelös hållning i din tjänst och kommer i din roll som controller att arbeta med alltifrån administration och detaljer till de mer övergripande ekonomiska frågorna samt vara ett stöd till ledning och chefer. Vi tror att du trivs i en snabbväxande och entreprenöriell miljö och att du är intresserad av att bidra till Logents utveckling. Rollen innebär att du arbetar självständigt men också i nära samarbete med verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlighet då Logents inkluderande kultur genomsyras i hela organisationen. Kulturen präglas av våra ledord, omtanke, innovation, pålitlighet och handlingskraft.
Intresserad av tjänsten? Vill du ha en intressant och spännande roll i ett bolag som växer och få chansen att lära dig mer om logistik är rollen som Business Controller hos oss på Logent en unik möjlighet för dig!
Ansökan: Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Thérèse Grivérus, Rekryteringsspecialist, på therese.griverus@logent.se
