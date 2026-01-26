Business Controller
2026-01-26
Som Business Controller med minst ett års erfarenhet av prognos, budget och forecast tar du nu nästa steg i karriären - där du verkligen får påverka, utvecklas och göra avtryck.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Nu söker vi på SJR dig som vill jobba som konsult hos våra kunder. Vi har just nu en stor efterfrågan på dessa uppdrag och söker dig som vill jobba som anställd konsult via oss på SJR med kollektivavtal och fast månadslön.
Ansvarsområden
Som Controller får du en nyckelroll hos våra kunder där du bistår med finansiell information för att optimera beslutsfattande, driva lönsamhet och främja bolagets ekonomistyrning. Dina arbetsuppgifter är b.la;
• Prognoser
• Budget
• Månadsbokslut
• Analyser
• Rapportering
• Projektuppföljning
Vidare arbetare du proaktiv och kontinuerligt med utveckling och effektivisering av processer och rutiner och du bör ha lätt för att kommunicera och skapa förtroende hos kollegor.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet som controller i minst 1 år och har en universitetsexamen, inom ekonomi eller motsvarande. Du har en stor systemkunskap och är en mycket van användare av Excel eller BI system. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos våra kunder ser vi att du är driven, anpassningsbar och strukturerad. I denna roll krävs ett stort analytiskt tänk samtidigt som du är kommunikativ och pedagogisk. Du säkerställer att deadlines hålls och har lätt för att samarbeta med kollegor. Vidare är du skicklig på att prioritera och sprider härlig energi omkring dig.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-06.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
