Business Controller - Lidl Sverige KB - Administratörsjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Lidl Sverige KB

Lidl Sverige KB / Administratörsjobb / Solna2020-05-28Lidl Sverige växter snabbast på den svenska dagligvarumarkanden. Vi behöver därför nu utöka vårt controllingteam med ytterligare en medarbetare. På avdelningen sammanställs, bearbetas och analyseras ekonomisk information dagligen. Informationen används sedan av övriga avdelningar samt av ledningsgruppen som beslutsunderlag i vår strävan att alltid förbättra våra processer och öka lönsamheten.Vad blir dina arbetsuppgifter?Som Business Controller på Lidl blir du en del av vårt controllingteam på tio personer. Du kommer att ingå i gruppen med våra businesspartners vilket innebär ett nära samarbete med dina kollegor på controlling, andra avdelningar på huvudkontoret och våra regionkontor runt om i landet. Du kommer bli kontaktperson och ansvarig för en avdelnings processer och verksamhet knutna till våra nyckeltal. Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara:Löpande uppföljning och analys av styrande nyckeltalFramtagande av underlag och egen analys av ditt fokusområdeBidra med förbättringsåtgärder och lösningarSkapa, förbereda och presentera underlag för ledningsgruppenBudget- och planeringsarbeteDu kommer även att arbeta med att stödja operativa avdelningar i olika projekt vilket gör att din roll blir en spännande blandning mellan dagliga uppgifter och projekt. Du har en viktig roll i arbetet med att öka förståelsen för våra nyckeltal i företaget.Vilka erfarenheter söker vi?Du har en avslutad högskoleutbildning inom ekonomi samt minst två års erfarenhet av att arbeta som controller. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har en god analytisk förmåga samt en hands-on attityd i ditt sätt att arbeta. Du trivs i en snabbrörlig bransch där det händer mycket och där deadlines ofta är korta. Du har även en god pedagogiskt förmåga och gillar att förmedla ekonomisk information till olika mottagare.För att klara av rollen behöver du dessutom en mycket god kompetens och ett stort intresse för att analysera stora datamängder. Du är en mycket van användare av Excel. Du behöver kunna uttrycka dig väl på engelska i både tal och skrift. Goda kunskaper i tyska, alternativt en stark vilja att lära dig språket är meriterande då du har kontinuerlig kontakt med våra kollegor i Tyskland.Vad kan vi erbjuda?För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: engagemang, ansvar, smart och tillsammans. Vi är måna om att stödja och uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling. Det är därför glädjande för oss att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom Lidl-gruppen, både i Sverige och internationellt.Tjänsten är en heltidstjänst och som anställd på Lidl omfattas du av kollektivavtal för tjänstemän mellan Svensk Handel och Unionen/Akademikerförbunden. Du är placerad vid vårt huvudkontor i Barkarby.Har vi väckt ditt intresse?Vi hoppas det i alla fall! Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att fylla i formuläret och bifoga cv samt personligt brev via länken "Ansök nu". Obs! Vi tar endast emot ansökningar som inkommer via denna länk. Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 11 juli 2020. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen; unionenklubb_hk@lidl.se Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta vår centrala rekryteringsfunktion på tfn 08-55 55 70 00.Välkommen med din ansökan!2020-05-28Sista dag att ansöka är 2020-06-11Lidl Sverige KBAnderstorpsvägen 2217104 Solna5244111