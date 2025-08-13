Business Controller - Västerås
Vi söker en Business Controller till ett internationellt företag med verksamhet i Västerås. Här blir du en strategisk partner till lokala affärslinjer och bidrar till att optimera den ekonomiska prestationen. Du får en central roll i att analysera, följa upp och kommunicera ekonomisk information som stöd för effektiva beslut.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Stötta lokala affärslinjer med uppföljning av kostnadsställen och resursoptimering
Ansvara för finansiell rapportering, månadsbokslut, prognoser och planering
Säkerställa att styrmodell och interna kontroller är implementerade
Följa upp och analysera verksamhetens prestation och riskexponering
Driva kostnadsstruktur, kassaflödesoptimering och kapitalanvändning
Samverka med interna och externa intressenter inom finans och skatt
Säkerställa att alla aktiviteter följer HSE- och compliance-krav
Vi söker dig som
Har relevant akademisk examen inom ekonomi eller liknande
Har erfarenhet av Business Controlling, gärna i global miljö
Har projektcontroller-erfarenhet och gärna SAP-kunskap
Är en lagspelare med god samarbets- och kommunikationsförmåga
Behärskar svenska och engelska obehindrat, andra språk är meriterande
Varför du kommer trivas Det här är en möjlighet att arbeta i en internationell och dynamisk miljö med stort utrymme för eget ansvar. Rollen erbjuder en bredd inom ekonomistyrning och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Vänligen skicka in ditt CV på engelska!
Tillträde och ansökan:
Ort: Västerås Distansarbete: Nej Omfattning: 100% Start: 1 sep 2025 Slut: 31 dec 2025
Sista ansökningsdagen: 19 aug 2025
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
