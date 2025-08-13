Business Controller - Västerås

Sway Sourcing Sweden AB / Controllerjobb / Västerås
2025-08-13


Visa alla controllerjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Fagersta, Sigtuna eller i hela Sverige

Vi söker en Business Controller till ett internationellt företag med verksamhet i Västerås. Här blir du en strategisk partner till lokala affärslinjer och bidrar till att optimera den ekonomiska prestationen. Du får en central roll i att analysera, följa upp och kommunicera ekonomisk information som stöd för effektiva beslut.

Publiceringsdatum
2025-08-13

Arbetsuppgifter

Stötta lokala affärslinjer med uppföljning av kostnadsställen och resursoptimering


Ansvara för finansiell rapportering, månadsbokslut, prognoser och planering


Säkerställa att styrmodell och interna kontroller är implementerade


Följa upp och analysera verksamhetens prestation och riskexponering


Driva kostnadsstruktur, kassaflödesoptimering och kapitalanvändning


Samverka med interna och externa intressenter inom finans och skatt


Säkerställa att alla aktiviteter följer HSE- och compliance-krav


Vi söker dig som

Har relevant akademisk examen inom ekonomi eller liknande


Har erfarenhet av Business Controlling, gärna i global miljö


Har projektcontroller-erfarenhet och gärna SAP-kunskap


Är en lagspelare med god samarbets- och kommunikationsförmåga


Behärskar svenska och engelska obehindrat, andra språk är meriterande


Varför du kommer trivas Det här är en möjlighet att arbeta i en internationell och dynamisk miljö med stort utrymme för eget ansvar. Rollen erbjuder en bredd inom ekonomistyrning och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Vänligen skicka in ditt CV på engelska!
Tillträde och ansökan:
Ort: Västerås Distansarbete: Nej Omfattning: 100% Start: 1 sep 2025 Slut: 31 dec 2025
Sista ansökningsdagen: 19 aug 2025

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Isabel Tataje
isabel@swaysourcing.com

Jobbnummer
9457519

Prenumerera på jobb från Sway Sourcing Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sway Sourcing Sweden AB: