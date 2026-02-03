Business Controller - Stockholm
Vår klient söker en erfaren Business Controller för ett uppdrag där Business Control-verksamheten för flera centrala gruppfunktioner står inför en organisatorisk förändring. Uppdraget omfattar gruppfunktionerna Sourcing, Real Estate, CFO Office, Shared Service Finance, Legal & Staff samt NSS, där Business Control-ansvaret ska flyttas till en ny grupp inom organisationen. Inför överflyttningen finns behov av att kartlägga nuvarande arbetssätt inom bokslut, uppföljning, Business Plan och Forecast. Syftet är att skapa mer standardiserade och förenklade processer som möjliggör effektivare arbetssätt med färre resurser och ökat systemstöd. Konsulten kommer både att arbeta operativt i rollen och successivt ta över ansvar för delar av leveransen, samtidigt som övriga delar hanteras av befintliga resurser. När uppdraget avslutas ska processerna vara dokumenterade och kunskapen överlämnad till anställda i organisationen.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att analysera och förstå hur Business Control-arbetet bedrivs i nuläget samt att identifiera framtida behov i dialog med chefer för gruppfunktionerna. Rollen innebär att, i nära samarbete med ansvarig chef för mottagande Business Control-grupp, ta fram förslag på hur processer kan standardiseras och förenklas. Du kommer parallellt att arbeta operativt som Business Controller, driva förändringsarbetet med huvudansvar för struktur och genomförande samt säkerställa att nya arbetssätt dokumenteras och kunskap överförs till mottagande organisation. En viktig del av rollen är även att kommunicera Business Control-relaterade frågor på senior ledningsnivå.Kvalifikationer
Skallkrav
Mycket hög senioritet inom Business Controlling
Gedigen erfarenhet av projektledning
Meriterande
Erfarenhet av SAP
Erfarenhet av SAP Analytics Cloud (SAC)
Erfarenhet av Power BI som BI-verktygAnställningsvillkor
Uppdraget utförs hos vår klient som tillämpar en flexibel arbetsplatsmodell. Fysisk närvaro krävs minst tre dagar per vecka, gärna fler med hänsyn till uppdragets karaktär, enligt överenskommelse. Uppdraget är på heltid och sträcker sig från 16 februari 2026 till 30 juni 2026.
Om du är redo att ta dig an en roll som Business Controller i ett förändringsdrivet uppdrag där du får kombinera operativt arbete med utveckling av framtidens arbetssätt, tveka inte att söka. Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan.
