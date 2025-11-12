Business Analyst till spännande retailprogram
2025-11-12
Som Business Analyst i ett omfattande förändringsprogram inom retail kommer du spela en nyckelroll i utvecklingen av framtidens systemstöd för apotek och e-handel. Du blir central i arbetet med att ta fram en ny lösning för lagerhantering, med integrationer mot flera system - bland annat Order Management och befintliga logistiklösningar.
Du arbetar nära både interna utvecklingsteam och externa leverantörer, med fokus på att förstå verksamhetens behov, översätta krav till tekniska specifikationer och säkerställa att leveransen skapar värde för hela organisationen.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Identifiera och dokumentera verksamhetskrav för nya IT-system
Översätta verksamhetskrav till tekniska specifikationer
Facilitera dialog mellan verksamhet och IT-leverantör
Säkerställa samsyn och kravspårbarhet genom hela utvecklingsprocessen
Verifiera att levererade system motsvarar krav och förväntningar
Bidra till effektiv projektstyrning och framdrift Profil
Minst 2-3 års erfarenhet som Business Analyst eller kravanalytiker
Erfarenhet av att hantera verksamhetskrav i IT-projekt eller systemimplementering
Vana att samarbeta med IT-leverantörer och tekniska team
Förmåga att kommunicera med både verksamhet och IT
Analytisk och strukturerad, med förståelse för logistik och retail
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av butiksflöden, varuförsörjning, VMS eller apoteksverksamhet är meriterande
Tidigare arbete i regulatoriska eller logistikintensiva miljöer ses som ett plus
Om uppdraget Plats: Solna, med möjlighet till distansarbete Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Du blir del av ett engagerat team där samarbete, tydlighet och lösningsfokus värderas högt
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com Jobbnummer
9600977