Business Analyst för lojalitetsprogram
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du omvandla data till tydliga affärsbeslut i ett område där kundupplevelse, varumärke och lojalitet står i fokus? I den här rollen får du en central position i arbetet med att ta fram insikter och beslutsunderlag för vidare utveckling av ett lojalitetsprogram.
Du arbetar med omfattande datamängder och tar fram analyser som hjälper verksamheten att förstå mönster, samband och konsekvenser av olika affärsval. Rollen innebär ett stort eget ansvar, där du självständigt väljer metod och angreppssätt för beräkningar, modellering och scenarioanalys. Du får också en viktig uppgift i att göra komplex information begriplig och användbar för olika mottagare i organisationen.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera djup analys med tydlig affärspåverkan i ett kundnära sammanhang.
ArbetsuppgifterDu analyserar stora datamängder och identifierar mönster, samband och affärsdrivande insikter.
Du tar fram modeller och scenarier som belyser olika vägval och stödjer strategiska beslut.
Du utvecklar beräkningsmetoder och analytiska angreppssätt utifrån verksamhetens behov.
Du presenterar slutsatser och rekommendationer på ett tydligt, pedagogiskt och affärsnära sätt.
Du stöttar organisationen i datadrivna beslut kopplade till lojalitetsprogrammet.
Du bygger berättelser kring data och sammanfattar insikter så att de blir lätta att omsätta i handling.
KravGedigen erfarenhet av SQL och förmåga att arbeta självständigt.
Gedigen erfarenhet av Excel och vana att använda verktyget i avancerat analysarbete.
God kunskap om visualisering av stora datamängder.
Erfarenhet av att arbeta i PowerPoint, bygga en tydlig story och sammanfatta insikter.
Förmåga att presentera analyser och rekommendationer inför grupp på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Du arbetar självständigt, strukturerat och målinriktat samt kommer gärna med egna idéer.
Du har ett affärsmässigt arbetssätt och kan växla mellan detaljfokus och ett bredare helhetsperspektiv.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023011-2087420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9993784