Business Analyst - Digital Solutions
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2026-07-06
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Business Analyst – Digital Solutions
Vi söker nu en erfaren Business Analyst för ett spännande uppdrag till en av våra kunder inom Digital Solutions. I rollen ansvarar du för att leda initiativ från idé och kravställning till utveckling, implementation och driftsättning. Du fungerar som länken mellan verksamhet, ledning och leveransteam och säkerställer att projekt genomförs enligt plan, budget och uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Leda initiativ genom hela livscykeln – från kravinsamling och design till utveckling, implementation och överlämning.
Definiera projektets omfattning, tidplan, budget och riskhanteringsplan.
Planera aktiviteter, resurser och tidslinjer för ett effektivt genomförande.
Säkerställa processer för kvalitet, scope management och riskhantering.
Följa upp projektens framdrift, ekonomi och leveranser samt vidta korrigerande åtgärder vid behov.
Ta fram och presentera statusrapporter och beslutsunderlag för ledning och intressenter.
Hantera förändringar och säkerställa att överenskomna leveranser uppfylls.
Bygga och utveckla goda relationer med verksamheten och andra intressenter genom tydlig och regelbunden kommunikation.
Samarbeta nära Solution Team Lead och övriga teammedlemmar.
Identifiera och hantera risker och hinder för att säkerställa projektens framgång.AI-lösningar
Automatisering
Digitala lösningar
Data Engineering eller Data Science
IT-lösningar
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av att leda projekt och/eller projektportföljer inom något av följande områden:
Gedigen erfarenhet av projekt- och portföljstyrning.
God förståelse för Agile och Scaled Agile arbetssätt.
Praktisk erfarenhet av Jira och ServiceNow.
Kunskap om SAFe och ITIL.
Akademisk examen inom datavetenskap, data science, ekonomi, ingenjörsområde eller motsvarande relevant erfarenhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker en senior Business Analyst med mycket god kommunikativ förmåga. Du är van att arbeta nära ledning och intressenter, kan förenkla komplexa frågeställningar och fatta välgrundade beslut baserade på fakta och data.
Du är en naturlig ledare som skapar förtroende, tydlighet och engagemang. Med ett samarbetsinriktat arbetssätt driver du initiativ framåt och säkerställer att tvärfunktionella team levererar resultat.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170), https://www.nxtinterim.se/
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
NXT Interim Göteborg Kontakt
Managing Director - Recruiter - Partner
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se +46766226761 Jobbnummer
9993730