Budget- och skuldrådgivare
2026-02-11
Nacka kommun utökar sitt team och söker en erfaren budget- och skuldrådgivare. Här får du möjlighet att arbeta nära människor och bidra till hållbara ekonomiska lösningar. Låter det som du?
Om enheten:
Vi som arbetar på arbets- och etableringsenheten gör det på uppdrag av nämnden för arbete och försörjning. Enhetens uppdrag är vår huvudprocess, vägen till egen försörjning. Processen omfattar dels att stötta Nackabor i behov av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och budget- och skuldrådgivning, dels säkerställa Nacka kommuns flyktingmottagande. Vi tror på att möta de vi är till för på ett professionellt och respektfullt sätt, med ett tydligt fokus på en snabb och effektiv väg ut i egen försörjning och självständighet.
Som budget- och skuldrådgivare tillhör du arbetsgruppen administration, boende, budget och skuldrådgivning och har gruppchef Juliette Haddad som din närmaste chef. Enhetens chefer har i sitt ledarskap fokus på kvalitet, lyhördhet, delaktighet samt ordning och reda.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vid rekryteringen. Samverkan både internt och externt är viktigt för att gruppen ska kunna leverera service på hög nivå till kommunens invånare.
Ditt uppdrag:
I rollen som budget- och skuldrådgivare jobbar du med budgetrådgivning och skuldrådgivning till privatpersoner. Med budgetrådgivning hjälper du den rådsökande med att planera sin privatekonomi vilket kan innebära att arbeta med hushållsbudget, för att få en långsiktig hållbarhet och en budget i balans. Flertalet av de som söker rådgivning har problem med skulder, genom kartläggning av skuldsituationen ger du råd och stöd och vägledning så att rådsökande kan få kontroll över sin ekonomi. Du är också med som stöd för de som behöver skuldsanering, allt från att ansökan lämnas in till dess att skuldsanering är genomförd. Stödet kan även bestå av hjälp med överklagan eller omprövning samt med stöd att fullfölja betalningsplanen. En viktig del av budget- och skuldrådgivarens arbete är att motivera, stödja och vägleda den rådsökande. Du hjälper till att bena ut problemen och förenklar därmed den rådsökandes ofta komplexa situation. Ditt arbete ska leda till att den rådsökande får hjälp till självhjälp. I uppdraget ingår att arbeta förebyggande genom att bland annat informera och samverka med andra aktörer.
Vi söker dig:
• Utbildad jurist, ekonom, socionom eller har annan likvärdig utbildning.
• Intresserad av privatekonomi och ser möjligheter för alla människor.
• Empatisk och kommunikativ som kan kommunicera med olika individer utifrån deras situationer och har en god förmåga att bemöta andra.
• Har god samarbetsförmåga och kan strukturera, planera och prioritera ditt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet från budget- och skuldrådgivning samt om du har erfarenhet av motiverande alternativt coachande samtal.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att möta människor som befinner sig i svåra livssituationer och att tala inför grupp.
Vi erbjuder:
Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus ett stenkast från Nacka forum. Att resa hit med buss tar 15 minuter från Slussen och 20 minuter från Gustavsberg. Nacka kommun värdesätter mångfald och har cirka 4 400 anställda som arbetar för att ge drygt 100 000 Nackabor god service, stor valfrihet och starkt inflytande. Här får du också friheten i möjligheten att jobba hemma, tillgång till motionslokal i Nacka stadshus, friskvårdstimme och friskvårdsersättning.
Lär mer om våra förmåner här.
Tjänsten är på heltid. Det är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig Juliette Haddad, Gruppchef på Juliette.haddad@nacka.se
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut, självklart är du dock välkommen med din ansökan fram till sista ansökningsdag 2026-02-27.
Välkommen till oss!
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
