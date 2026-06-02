Budbilsförare för omgående anställning - Deltid/Timanställd
Är du en flexibel och ansvarstagande person som tycker om ordning och reda? Tycker du om att köra bil och erbjuda den bästa servicen? Vill du arbeta självständigt och ta eget ansvar? Då har vi jobbet för dig!
Vilka är Måltidsfabriken?
Måltidsfabriken AB bedriver idag måltidsservice gentemot offentlig sektor och privata företag. Bolaget är under en mycket expansiv fas och är etablerad i 18 orter i Sverige. Bolaget arbetar till stor del med måltidstransporter åt kommuner där man har ganska regelbundna transporter.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och plikttrogen
Gillar att ha många bollar i luften och som drivs av att lösa utmaningar.
Gillar högt tempo och blir rastlös ifall tempot är för lågt.
Gillar att arbeta enligt processer och rutiner
Flexibilitet för förändringar
Har god fysik då tynga lyft kan förekomma
Har giltigt B-körkort för manuell växellåda
Tidigare erfarenhet av liknande arbete, dvs måltidsdistribution eller annan distribution är meriterat. Detta är dock inget skallkrav, för rätt person med rätt drivkrafter och engagemang.
Är du den vi behöver? Skicka din ansökan redan idag!
Vid eventuella frågor kontakta jobb@maltidsfabriken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Ange referens Fränsta i ansökan
E-post: Jobb@maltidsfabriken.se Arbetsgivarens referens
Dette er et deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Måltidsfabriken AB
(org.nr 559051-1365) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Måltidsfabriken - Fränsta Jobbnummer
9941703