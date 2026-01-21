Budbilsförare

Elegance International AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-01-21


Visa alla fordonsförarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Elegance International AB i Haninge

Just nu söker vi som är intresserade av att börja arbeta som Budbilsförare. Det är krav med B-körkort.
I tjänsten kommer du att packa din bil och sedan köra ut med paket till olika destinationer. Det är viktigt att du är flexibel, strukturerad och stresstålig eftersom du kommer att jobba mot deadlines och under tidspress.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: elegancebud@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan för budbilsförare.".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elegance International AB (org.nr 559282-7967)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9697825

Prenumerera på jobb från Elegance International AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Elegance International AB: