Budbilsförare
Elegance International AB / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-01-21
eller i hela Sverige
Just nu söker vi som är intresserade av att börja arbeta som Budbilsförare. Det är krav med B-körkort.
I tjänsten kommer du att packa din bil och sedan köra ut med paket till olika destinationer. Det är viktigt att du är flexibel, strukturerad och stresstålig eftersom du kommer att jobba mot deadlines och under tidspress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: elegancebud@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan för budbilsförare.".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elegance International AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
