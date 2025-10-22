Budbilsförare
Swiftrans AB söker en noggrann och engagerad budbilsförare som vill vara en del av vårt växande team. Rollen passar dig som gillar att arbeta självständigt, planera din dag och ha kontakt med både kunder och kollegor, men också att själv vara aktiv och praktisk i arbetet.
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och gillar ordning och struktur.
Har god servicekänsla och tycker om att hjälpa andra.
Är självständig men också en lagspelare.
Trivs med ett fysiskt och varierat arbete.
Håller dig lugn och lösningsorienterad även när det blir mycket att göra.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Arbetet kräver att du hämtar paket från lagret och levererar dem till kundernas dörr. Du behöver ha B-körkort och kunna svenska eller engelska. Tidigare erfarenhet av leveranser är meriterande men inte obligatoriskt. Du måste vara van vid att använda GPS och kunna arbeta i morgon- och kvällsskift. God ersättning erbjuds enligt kollektivavtal.
Meriterande:
Erfarenhet av budbil.
B-körkort (automat går bra)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: swiftransab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SwifTrans AB
Sågstuvägen 10 Lgh 1401 (visa karta
141 49 HUDDINGE Körkort
