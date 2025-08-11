Budbilschaufför timanställd
2025-08-11
Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) är ett leasingbolag ägt av Göteborgs Stad. Vårt fokus är att erbjuda attraktiva och gröna leasinglösningar för fordon, maskiner, mikromobilitet samt övrig lös egendom och att ge god service till stadens förvaltningar och bolag. Vi hanterar också en stor del av stadens post-, paket- och matleveranser genom vår transportverksamhet.
Vi driver arbetet kring flera viktiga mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram såsom en fossilfri fordonsflotta, fossilfri maskinpark 2025/2030 och ansvar för strategin Cirkulär ekonomi. Vi arbetar för att bidra till en hållbar stad genom att minska stadens kostnader och påverka stadens verksamheter till att göra gröna val. Vi arbetar för måluppfyllnad inom flera av områden i stadens ambitiösa elektrifieringsplan och deltar i olika innovationsprojekt inom vårt ansvarsområde. Vi är en attraktiv arbetsplats bestående av tre affärsområden med tillhörande stödenheter med cirka 120 medarbetare och vi omsätter 900 mnkr.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Brinner du för service och är duktig på att köra bil, Göteborgs Stads Leasing söker budbilchaufför för timanställning.
Som budbilschaufför är du som är företagets ansikte utåt som med ett glatt humör levererar post, paket och mat till både förskolor, äldreboenden och andra ställen.
I arbetet kan även uppdrag som cykelbud ingå.
I vår verksamhet är miljöfrågorna viktiga och du kör därför fossilfritt och miljövänligt.Kvalifikationer
Tjänsten passar dig som:
Är pålitlig och kan hålla ett högt tempo
Ger 100% och alltid vill utvecklas
Har B-körkort
Behärskar svenska språket i tal och skrift
Meriterande kompetenser:
Erfarenhet av budbilsyrket
CE körkort
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271621".
