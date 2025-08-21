Budbilschaufför sökes på deltid i Uddevalla!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Uddevalla Visa alla fordonsförarjobb i Uddevalla
2025-08-21
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Lysekil
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%? Har du tidigare erfarenhet av att köra budbil? Om så är fallet, då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu för kunds räkning efter en budbilschaufför på deltid med planerad start omgående. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av att lasta bilen med paketen inför din rutt, för att sedan påbörja utkörningen i ditt tilldelade område. Du utgår från vår kunds terminal i Uddevalla men är till stor del ute på vägarna under ditt arbetspass och möter många av företagets kunder vid utdelning av paketen, vilket gör att vi söker dig som är en trygg förare, service-minded och trivs i ett fysiskt arbete.
Anställningen är på deltid och vi ser gärna att du är tillgänglig för att arbeta minst 2-3 tillfällen i veckan. Arbetstiderna varierar men är främst förlagda på kvällstid (ca 16-22). Du behöver kunna arbeta minst 2 av 4 fredagar i månaden.
Uppdraget inleds med upplärning där du kommer arbeta bredvid ordinarie personal, för att sedan övergå till ensamarbete.
För uppdraget kommer du att vara anställd via Student Consulting men uthyrd som konsult till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är en van bilförare och trivs med kundkontakt. Som person är du positiv och är inte rädd för att hugga i, du är arbetsvillig och flexibel. Du kommer lyfta och bära flera paket under ditt arbetspass och det är därför viktigt att du trivs med ett aktivt jobb och har god fysik för att klara jobbet på allra bästa sätt.
Krav för tjänsten:
• Du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%.
• För våra kunders bilar krävs B-körkort och du ska besitta en god körvana.
• Du ska vara ostraffad och ha gymnasiekompetens.
• Du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Det är meriterade om du har tidigare erfarenhet av att ha kört budbil men det är inte ett krav.
Låter jobbet som något för dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Göteborg Lager/Produktion/Kundservice goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9469234