Bubble tea Barista
2025-11-10
Om jobbet
Älskar du nya dryck lika mycket som vi? Vi söker Baristor som vill sprida glädje varje dag! Som Barista på Matcha House, Göteborgs ledande Bubble tea, får du vara med i en tempofylld miljö där den ena dagen inte är den andra lik. Givetvis blir du del av ett fantastiskt team där vi har kul bakom baren. Din allra främsta uppgift är att erbjuda våra gäster en kaffeupplevelse som överträffar deras förväntan!
Matcha House erbjuder Bubble tea. Drycken har sitt ursprung från Sydostasien och har snabbt erövrat Europa och Sverige. Drycken har blivit en trend för alla café, fika och dessertälskare.
Vår blandning av skandinavisk stil och subtila asiatiska smaker har gjort oss till den mest populära Bubble tea i Göteborg.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot beställningar och hantera kassa
Förbereda och bemästra Bubble tea i alla dess sorter
Ge våra gäster ett personligt och trevligt bemötande
Ta emot beställningen och ta emot varor
Hantering av kassasystem och dagliga kassarapporter.
Vi söker dig som:
Är positiv, serviceminded och gillar att jobba med människor
Har erfarenhet av serviceyrket, gärna Bubble tea eller inom café eller sushi restaurang
Är ansvarsfull och självgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: nhatlinh041195@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matcha House AB
