BT-chef/studierektor
Region Kalmar län / Sjukvårdschefsjobb / Kalmar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kalmar
2025-10-10
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vi erbjuder dig en utvecklande och ansvarsfull roll som BT-chef/Studierektor.
I rollen ansvarar du för BT-läkarna inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Psykiatriförvaltningen och Primärvårdsförvaltningen. Rollen är nyinrättad och vi söker två tjänster, en som ansvarar för norra länsdelen och en för den södra.
Arbetet innebär att planera och säkerställa utbildningsinnehållet i BT-tjänstgöringen med fokus på kompetensvärdering och utvärdering. Du är stödfunktion för huvudansvariga handledare för BT-läkare och ansvarar för att tillhandahålla samt upprätthålla handledarutbildning och lärande nätverk för huvudansvariga handledare samt övriga handledare under BT-tjänstgöring. I rollen ingår att utveckla uppdraget och det är viktigt att beakta läkarförsörjningen i ett såväl kort- som långsiktigt perspektiv utifrån vårdens behov och utveckling.
I rollen ansvarar, deltar och leder du rekryteringsprocessen för BT-läkare. Du ingår i studierektorsnätverket under ledning av övergripande studierektor och samverkar med AT-organisation samt ST-studierektorsorganisation. Vidare har du nära samarbete med BT-chef/studierektor i norr samt andra stödfunktioner så som exempelvis HR. Funktionen är placerad under sjukhusledningen och du är underställd sjukhuschefen. Vissa resor ingår i tjänsten.
I rollen som chef ansvarar du för verksamhet, medarbetare och ekonomi samt följer upp mål och resultat. Ditt arbete ska leda till en god och säker vård för våra patienter där värdegrundsfrågorna ligger i fokus. Verksamheten genomsyras av chefer med ett utvecklande ledarskap, vilket innebär att vara ett föredöme som inspirerar och motiverar sin omgivning och skapar delaktighet. Du har personalansvar för BT-läkare i samverkan med berörda chefer.
Chefskapet är tidsbegränsat initialt två år och vi erbjuder tillsvidareanställning i organisationen utifrån din grundprofession och specialitet. Möjlighet till klinisk tjänstgöring kan erbjudas vid överenskommelse.
I denna rekrytering tillämpar vi tester i vårt urval såsom problemlösnings- och personlighetstest som mäter arbetsprestation och beteenden i arbetslivet.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare med intresse för utbildningsfrågor och har genomgått handledarutbildning. Har du tidigare chefserfarenhet är det meriterande.
Som ledare är du tydlig och kommunikativ. Du är duktig på att samarbeta och skapa goda relationer och ser till att kompetens, engagemang och delaktighet tas tillvara hos medarbetarna. Som person är du självständig, effektiv och planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt. Vidare är du ansvarsfull, pedagogisk och har förmåga att fånga verksamhetens behov för att kunna bidra till att möta framtidens krav kopplat till läkarförsörjningen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Rebecca Håkansson, Vårdförbundet 010-3580000vxl Jobbnummer
9550874