Brytarmontör

Dala Industrisupport AB / Elektrikerjobb / Smedjebacken
2026-02-03


Publiceringsdatum
2026-02-03

Om tjänsten
Vi söker en brytarmontör till vår kund Swix för arbete med provning, service och hantering av brytare i högspänning. Rollen innebär resande arbete, främst måndag-torsdag, ute på deras olika siter runt om i Sverige.
Arbetsuppgifter
Tömning och fyllning av brytare (inkl. SF6)

Provning, kontroll och felsökning av brytare

Arbete i ställverk och på site inom högspänning

Dokumentation enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav

Ort: Smedjebacken
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag till torsdag
Om dig
Du är en ansvarstagande och noggrann person som trivs med tekniskt arbete och att arbeta ute på site. Du är självgående, lösningsorienterad och har ett högt säkerhetstänk. Eftersom arbetet innebär resor ser du det som en fördel att arbeta på olika platser och du fungerar lika bra självständigt som tillsammans med kollegor och kunder.
Kvalifikationer
Erfarenhet av brytarmontage

Grundläggande elkunskaper och förståelse för elkraftlära

Förmåga att läsa och förstå elscheman och kopplingsscheman

Kännedom om olika typer av brytare

Utbildning inom SF6-gas och provning av brytare

Möjlighet och vilja att arbeta resande

Meriterande
ESA Fackkunnig

Erfarenhet av arbete i högspänningsmiljö

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.

Företaget
Swix AB grundades 2015 med verksamhetsfokus på ställverksmontage och kabelinstallation, ett företag med god tillväxt som idag är ca 25 anställda. Företaget utgår från Smedjebacken i Dalarna men jobbar i hela Sverige och utför även en del projekt runt om i världen. Swix AB samarbetar med det ledande aktörerna inom högspänning, och är nu i en expanderande fas över hela Sverige och söker nu medarbetare.

Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7159206-1820710".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dala Industrisupport AB (org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Industrivägen 10 (visa karta)
777 34  SMEDJEBACKEN

Arbetsplats
Dala Industrisupport

Jobbnummer
9719490

