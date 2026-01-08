Bryggeriarbete Mikrobryggeri
Television Brewing Co AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Television Brewing Co AB i Stockholm
Television Brewing Co, beläget i Pripps gamla bryggerier i Ulvsunda, Bromma, söker en bryggeritekniker med utbildning inom bryggeriteknik eller motsvarande. Vi söker dig som är självgående, noggrann och har ett starkt fokus på ordning, hygien och strukturerade arbetsrutiner.
Arbetsuppgifterna omfattar bryggning av vört, övervakning av jäsning, torrhumling, fatpackning, burkning, servering av öl till gäster samt löpande rengöring och städning av både bryggeri och utrustning. En hög standard på renlighet är central i rollen.
Tjänsten är cirka 14 timmar i veckan till att börja med, med möjlighet till heltid på sikt.
Välkommen med din ansökan om du vill vara med och utveckla verksamheten hos oss. Slå en signal om du har frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: fredrik@televisionbrew.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan bryggeriarbete". Arbetsgivare Television Brewing Co AB
(org.nr 556703-4995)
Bryggerivägen 10-12 (visa karta
)
168 67 BROMMA Jobbnummer
9674771