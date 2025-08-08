Brottsoffermyndigheten Söker Controller
2025-08-08
Brottsoffermyndigheten är Sveriges expertmyndighet för brottsofferfrågor. Myndigheten verkar för att förbättra information och stöd för de som utsatts för brott genom att besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden samt genom att vara ett kunskapscentrum om brottsofferfrågor. Myndigheten finns i centrala Umeå.
Vi söker nu en controller till myndighetens ekonomiadministrativa enhet
Rollen som controller innefattar att bistå ekonomichefen i arbetet med finansiella analyser, budget, ekonomisk uppföljning och prognoser. Du kommer också att arbeta med vidareutveckling av ekonomiska processer och rutiner. Tillsammans med dina kollegor i ekonomiteamet kommer du att delta i arbetet med årsbokslut, årsredovisning och andra arbetsuppgifter som hanteras av ekonomifunktionen.
Som controller kommer du även att arbeta med analyser, planering och uppföljning som kan beröra andra verksamhetsområden än ekonomi. I rollen ingår att samordna, liksom att praktiskt arbeta med framtagande av styrdokument, rutinbeskrivningar och andra skriftliga underlag.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen som civilekonom eller annan akademisk examen som Brottsoffermyndigheten bedömer relevant
Några års erfarenhet av att ha arbetat som controller i statlig myndighet eller annan offentlig organisation
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Mycket goda analyskunskaper
Mycket goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från att arbeta med ekonomisk uppföljning och rapportering i avgränsade uppdrag eller projekt
Erfarenhet av att sammanställa rapporter till regeringskansliet och/eller andra statliga myndigheter
Erfarenhet av att arbeta med Unit4 eller Agresso
Erfarenhet av arbete med målstyrning och indikatorer
Erfarenhet av arbete med offentlig upphandling
Du har förmåga att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och samtidigt vara flexibel i ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du är självgående och van vid att ta egna initiativ samt att driva processer. Det är viktigt att du är kommunikativ samt har god samarbetsförmåga då du kommer att ha många kontaktytor. Du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation, både skriftligt och muntligt. Det är mycket viktigt att du trivs både med att hantera siffror och att skriva formella textunderlag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning med provanställning, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Frågor om arbetet besvaras av ekonomichef Anneli Nilsson, 090-70 82 22. För facklig information kontakta Ulrika Forsgren, SACO, 090-70 82 38.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2025 via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se
eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.
Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar inklusive relevanta betyg och arbetsintyg samt ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 9559/25. Vi läser inkomna ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervjuer även under pågående ansökningstid.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
