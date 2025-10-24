Brodyroperatör sökes till Örebro!
2025-10-24
Uppdraget
Libera söker nu efter Brodyroperatörer till en kund i Örebro. Här kommer du att arbeta med att skapa brodyr - från digitalt mönster till färdig produkt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att använda programvara för att skapa och redigera brodyrmönster, hantera och övervaka brodyrmaskiner samt identifiera och åtgärda de problem som kan uppstå under processens gång.
Vem du är
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare och som har ett intresse för textil, teknik och design. Du har därtill en god förmåga att planera och organisera ditt arbete, är noggrann och har ett öga för detaljer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av att hantera brodyrmaskiner
Förmåga att använda programvara för att skapa och redigera brodyrmönster
God förståelse för för olika stygn, tyger, typsnitt och materialegenskaper
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
