Brinner du för bra gästupplevelser?

Bli en del av Burger Kings flammande tillväxt!
Är du redo att jobba i en miljö fylld med skratt, leenden och glädje i högt tempo? Vi söker dig som älskar att arbeta med människor, brinner för bra gästservice och gillar utmaningar!
Varför välja oss?
Bli kungen av teamwork - Lär dig samarbeta och få nya vänner. Gästservice i toppklass - Skaffa värdefull erfarenhet genom att behandla varje gäst som en KUNG! Flexibla arbetstider - Kombinera jobbet med skola och fritid. Karriärmöjligheter - Goda chanser till utveckling och avancemang. Spännande arbetsdagar - Variationsrika uppgifter och högt tempo.
Hos Burger King får du utbildning i allt från att välkomna gäster till att laga de bästa burgarna. Du jobbar i team och bidrar med positiv energi och initiativ. I gengäld får du utmaningar, personlig utveckling, vänskap och minnen för livet!
Vem är du?
På våra restauranger bryr vi oss inte om en flashig CV - vi bryr oss om vem du är, vad du kan tillföra och (viktigast av allt) att du är redo att ge 100 % varje dag för att behandla varje gäst som en kung!
