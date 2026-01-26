Brinner du för bra gästupplevelser?

King Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Lidköping
2026-01-26


Bli en del av Burger Kings flammande tillväxt!
Är du redo att jobba i en miljö fylld med skratt, leenden och glädje i högt tempo? Vi söker dig som älskar att arbeta med människor, brinner för bra gästservice och gillar utmaningar!
Varför välja oss?
Bli kungen av teamwork - Lär dig samarbeta och få nya vänner. Gästservice i toppklass - Skaffa värdefull erfarenhet genom att behandla varje gäst som en KUNG! Flexibla arbetstider - Kombinera jobbet med skola och fritid. Karriärmöjligheter - Goda chanser till utveckling och avancemang. Spännande arbetsdagar - Variationsrika uppgifter och högt tempo.
Hos Burger King får du utbildning i allt från att välkomna gäster till att laga de bästa burgarna. Du jobbar i team och bidrar med positiv energi och initiativ. I gengäld får du utmaningar, personlig utveckling, vänskap och minnen för livet!
Vem är du?
På våra restauranger bryr vi oss inte om en flashig CV - vi bryr oss om vem du är, vad du kan tillföra och (viktigast av allt) att du är redo att ge 100 % varje dag för att behandla varje gäst som en kung!
Vill du bli en del av vårt team? Kontakta oss idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7119341-1808689".

Arbetsgivare
King Food AB (org.nr 556763-6815), https://burgerkingsverige.teamtailor.com
Änghagsgatan 1 (visa karta)
531 40  LIDKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Burger King Sverige

Kontakt
Hampus Andersson
hampus.andersson@kingfood.se
+46760040047

Jobbnummer
9705922

