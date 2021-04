Bred roll som utvecklare till Atria - TNG Group AB - Elektronikjobb i Hallsberg

TNG Group AB / Elektronikjobb / Hallsberg2021-04-06På Atria får du som utvecklare en verksamhetsnära roll där du verkar i en internationell miljö.Har du erfarenhet från C#, .net, webbtjänster, MS SQL samt integrationsutveckling? Trivs du i en roll med flera olika kontaktytor och med varierande arbetsuppgifter? Bra! Då kan du vara den utvecklare vi söker för rekrytering till Atria i Sköllersta. I rollen arbetar du för hela den svenska verksamheten och med ett nära samarbete med övriga länder inom Atriakoncernen.Välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?På Atria vill man bidra till en godare vardag och en hållbar framtid för alla. I det teamet som du kommer att tillhöra arbetar ni tillsammans för att nå det gemensamma målet. Tjänsten omfattar ett stimulerande, utvecklande och mångsidigt arbete där projekt varierar i storlek och omfattning.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERHuvudsakliga arbetsuppgifter:* Arbeta med integrationer mellan affärssystemet M3 (Movex) och interna- samt externa system* Bred utveckling genom hela kedjan från databas till front-end* Kommunikation med intressenter och externa användare i M3* Tillhandahålla effektiv och fungerande ERP* Förbättra och ändra systemet efter organisationens behov* Aktivt utveckla och förbättra systemet för att passa användarnas behovDu rapporterar till chefen för IT-utveckling.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅSom utvecklare kommer du också att ingå i tvärfunktionella utvecklingsprojekt med både kollegor, externa samarbetspartners samt andra bolag inom koncernen.VEM ÄR DU?Vi söker dig med en akademisk examen inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från tillverkande företag. Det är meriterande om du arbetat med integrationsutveckling med affärssystem, gärna M3. Du har mycket goda kunskaper både i svenska och engelska.Du har lätt att skapa relationer med andra människor och är lyhörd. Som person är du analytisk, noggrann samt kvalitetsmedveten. Vidare så har du förmågan att prioritera ditt arbete och ett intresse för att utvecklas i din yrkesrollINTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG IT Digital som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-06Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-26Tng Group AB5672233