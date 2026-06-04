Brandman till Heltidsstyrkan
Gällivare kommun / Brandmansjobb / Gällivare Visa alla brandmansjobb i Gällivare
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Beskrivning av verksamheten
Mångfald, effektivitet, nyskapande och attraktivitet!
Med den gemensamma värdegrunden, ett närvarande ledarskap och engagerade medarbetare skapar vi tillsammans ett hållbart arbetsliv.
Är du den engagerade medarbetaren vi söker?
Vi behöver fler brandmän till våra fyra skiftlag. På Gällivare Räddningstjänst arbetar du som en av 5 medspelare i en liten organisation. Vi har ett stort geografiskt område att hantera, allt ifrån gruvor till berg och vidsträckta fjällskogar. Merparten av kommunens invånare bor i Gällivare tätort där även vår heltidstation ligger, centralt placerad i centrum. I våra byar har vi fem räddningsvärn som hjälper oss genom att vara först på plats och kunna hjälpa till initialt.
Vi hanterar ca 300 larm per år.
Vi har samarbete med våra grannkommuner, och industribrandkårerna i området.
Ett arbete i Gällivare kommun präglas av arbetsglädje, engagemang och respekt för alla människors lika värde. På Gällivare räddningstjänst är det självklart att alla ska känna sig accepterade och trivas på arbetet, oavsett ursprung och kön.
Gällivare räddningstjänst arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna ges möjlighet till personlig utveckling.
Här kan du läsa mer om kommunen och vad vi kan erbjuda dig! javascript:void(0) Dina arbetsuppgifter
Som brandman hos oss vill vi att du engagerar dig inom våra olika verksamhetsområden utifrån ditt intresse och lämplighet. Du kommer arbeta med olycksförebyggande arbete såsom tillsyn, information och utbildningar, därför vill vi att du är bra på att prata med människor och skapa förtroende.
När larmet går är du en av oss som så snabbt som möjligt ska kunna hantera händelsen på ett professionellt och effektivt sätt. För att kunna detta behöver vi öva och underhålla våra fordon och vår utrustning. Vi arbetar skift med arbete varannan helg.
Vi söker dig som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du behöver kunna visa omdöme och uppträda lugnt, stabilt och kontrollerat i pressade situationer. Yrket förutsätter praktiska, fysiska och sociala färdigheter.
Det är viktigt att du har en positiv inställning, är en god lagkamrat och även kan arbeta självständigt.
Före anställning kommer intervjuer samt arbetsrelaterade och fysiska tester att genomföras. Kvalifikationer
Skydd mot olyckor (SMO)
Körkort lägst B
Godkänt rullbandstest enligt AFS 2007:7 (ej äldre än 3 månader) bifogas ansökan.
God simkunnighet lägst Guldbojen-intyg bifogas ansökan.
Förmåga att kunna arbeta på höga höjder samt ej ha anlag för klaustrofobi.
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande
Tillsyn A
Yrkeserfarenhet som brandman
Körkortsbehörighet C, CE, BE
Skoterkort
Sjukvårdsutbildning för akut omhändertagande, motorsågskort, annan relevant yrkesutbildning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid tillsvidare
Provanställning 6 månader tillämpas Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV och ett personligt brev.
Vi vill även ha ett rullbandstest (ej äldre än 3 månader) och ett Intyg på Guldbojen med godkänt resultat.
Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse, vi har en planerad introduktionsutbildning den 14 september.
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Rekrytering kan komma att ske löpande
Upplysningar
Enhetschef, Emma Franz 0970-818340 emma.franz@gallivare.se
Fackliga företrädare
Fackligorganisation, kontaktuppgifter
Kommunal, tel: 010-4429919, mailto:Gallivare.norrbotten@kommunal.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig: Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret (Tv, visstids, längre vik)
Friskvårdstimme (tv, visstids, längre vik)
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng (tv och visstids, längre vik)
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening) (alla medarbetare)
Möjlighet till semesterväxling (ej ferietjänst, Pan, Bea, ej tjänat in full semester under året)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9947481