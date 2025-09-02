Brandman sommarvikariat 2026
Södertörns brandförsvarsförbund / Brandmansjobb / Stockholm Visa alla brandmansjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertörns brandförsvarsförbund i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Tyresö
, Ekerö
eller i hela Sverige
Brandman - mer än bara ett jobb.
Vissa yrken är mer än bara ett jobb. Brandman är ett sådant. Skillnad mellan liv och död, mellan lyckliga och olyckliga slut, mellan olyckor och olyckor som aldrig händer. Det är den skillnaden du kan göra som brandman. Vi möter människor i vad som kan vara deras svåraste stunder och deras lyckligaste. Vi släcker bränder, räddar liv, vi övar och utbildar, vi arbetar förebyggande och gör vårt yttersta för ett tryggt samhälle.
Vi ställs inför en mängd olika typer av situationer. Med en bredd av erfarenheter och kunskaper kompletterar vi varandra och löser våra arbetsuppgifter bättre. Läs mer om vad arbetet innebär på sbff.se/brandman
Till sommaren 2026 (vikariat) söker vi både dig som är utbildad brandman och dig som har en annan bakgrund och som får den utbildning du behöver av oss.
Det viktigaste är att du har huvudet på skaft, ett stort hjärta och en vilja att hjälpa.
Dina förutsättningar för att få jobba hos oss är:
• B-körkort (manuell eller automat)
• Slutfört gymnasieprogram (svenskt eller utländskt, vid utländsk utbildning måste du validera dina betyg - det gör du här.)
• Guldbojen (ska vara utfärdat i simhall med djup bassäng vilket innebär nerdyk på 3-4 meters djup)
Meriterande är också om du går eller har gått utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) och/eller har arbetslivserfarenhet inom räddningstjänsten, som brandman på heltid eller RiB (deltid). Har du gjort LIA (15 veckor) med goda referenser hos oss är även detta en merit.
Förutom ovan behöver du:
• God fysik
• Kunna arbeta på hög höjd och i trånga utrymmen
• Praktiskt handlag
• God svenska i tal och skrift
I vårt arbete möter vi människor, ibland i svåra situationer. Att vara trygg och hänsynstagande är därför nödvändigt. Mental förberedelse och fysisk träning, situationsövning och utbildning är också avgörande för att vara förberedd när olyckan väl är framme. Eftersom vi arbetar i grupp är det viktigt att du är samarbetsorienterad och strävar efter att gemensamt hitta lösningar på uppkomna problem.
Vi ska alltid sträva efter att göra mer än vad som förväntas av oss. Vi ska alltid göra vårt bästa, och dela med oss av vår kunskap - till varandra och allmänheten. Våra tre värdeord; säkerhet, tillit och kompetens, ska leda oss i vårt dagliga arbete. Här kan du läsa vad det betyder för oss.
Brandmannayrket har historiskt betraktats som ett yrke uteslutande för män. Idag ser det annorlunda ut och allt fler kvinnor arbetar som brandmän. Vårt mål är en jämställd och inkluderande arbetsplats.
Anställningsvillkor
Sommarvikariat med början preliminärt i april 2026 och sista anställningsdag 2026-08-31. Anställningen börjar med utbildning dagtid innan du börjar jobba i din arbetsgrupp.
Arbetet innebär tjänstgöring under dagtid eller skifttjänstgöring under dagtid, nätter och helger. Din arbetsplats är i huvudsak på en av förbundets heltidsstationer. Publiceringsdatum2025-09-02Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information kontakta oss på hr@sbff.se
så återkommer vi så snart vi kan. Facklig företrädare är Kommunal som nås på e-postadress jennifer.neilson@sbff.seÖvrig information
I processen inför eventuell anställning kan vi komma att göra en bakgrundskontroll av dig, givetvis med ditt samtycke.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Vi rekryterar för framtiden och ser gärna att du blir kvar hos oss i någon form även efter sommaren. När tillsvidaretjänster eller längre vikariat blir tillgängliga, rekryterar vi i första hand från våra sommarvikarier.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Välkommen med din ansökan senast 22 september.
Vi är en offentlig organisation. Din ansökan blir därmed en allmän handling som är offentlig. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertörns Brandförsvarsförbund
(org.nr 222000-0737) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertörns brandförsvarsförbund Jobbnummer
9488848