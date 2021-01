Brandman RiB Sösdala - Hässleholms kommun - Brandmansjobb i Hässleholm

Hässleholms kommun / Brandmansjobb / Hässleholm2021-01-22Vill du rädda liv, egendom och miljö? Då kanske Brandman RiB, Räddningsman i beredskap, skulle kunna vara något för dig.Brandman RiB benämndes tidigare deltidsbrandman. Just nu söker vi dig som bor i Sösdala och som är intresserad av att arbeta som Brandman RiB.Det här erbjuder vi dig!Som brandman RiB har du beredskap i hemmet och på ditt ordinarie arbete dygnet runt enligt schema. Beredskapen är fördelad på fyra olika lag. Varje år ska du delta på övningar cirka 50 timmar. Du utrustas med personsökare och vid larm har du fem minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg till insatsen.Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge sjukvård i väntan på ambulans. Varje lag består av en styrkeledare och fyra brandmän där alla har sin roll beroende på olyckans karaktär. Oftast löser ni uppgiften på egen hand, ibland sker det med förstärkning från andra räddningsenheter.I tjänsten ingår övning enligt schema och detta sker huvudsakligen på kvällstid. Någon gång per år sker övning på dagtid då man behöver vara ledig från sitt ordinarie arbete.Vem är du?Vi söker dig som har god fysik, fullgod syn och hörsel, är simkunnig samt har lägst körkortsbehörighet B. Du ska bo i Sösdala, ha fast anställning hos din ordinarie arbetsgivare, du ska kunna hålla insatstiden om fem minuter samt kunna ha beredskap sju dygn (mån-sön) under en fyraveckorsperiod.C-behörighet på körkortet är meriterande. Om du inte har C-körkort ska detta införskaffas när arbetsgivaren kräver det. Ersättning för körkortskostnader betalas ut enligt avtal.Den 15 februari 2021 sker intervju och tester av din fysiska förmåga, om du uppfyller kvalifikationerna. Efter godkänd testdag sker även läkarundersökning med arbets-EKG.Om du blir kallad till testdagen ska du ta med följande:- Simintyg, ifyllt och undertecknat av badmästare/badpersonal, att du klarat Guldbojen enligt Svenska livräddningssällskapets krav. Intyget får vara max ett år gammalt. Kontakta valfri badanläggning och avtala tid för att utföra simtestet.- Utdrag ur Polisens belastningsregister. Detta beställer du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Utdraget ska lämnas till räddningstjänsten i oöppnat kuvert.- Körkort som styrker din behörighet ska uppvisas.Tänk även på att prata med din ordinarie arbetsgivare, vid anställning vill vi ha ett skriftligt godkännande att du kan arbeta som brandman RiB eftersom det innebär att du lämnar ditt arbete omedelbart vid larm samt måste kunna vara ledig för utbildning och övning vid behov.Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i https://www.hassleholm.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/medarbetar--och-ledarpolicy.html 2021-01-22Om du blir aktuell för anställning börjar du med att genomgå utbildning följande tider:testdag och intervju den 15:e februarigrundläggande introduktionsutbildning tre veckorrök- och kemdykarutbildning vecka 18en dags sjukvårdsutbildning (under helgtid)samt kan det tillkomma någon kväll- alternativt helgutbildning.Räddningstjänsten ersätter förlorad arbetsinkomst när du måste vara ledig från din huvudarbetsgivare under preparand- och rök-/kemdykarutbildningen.Efter godkänd utbildning kan du ingå i beredskapsstyrka.I CV beskriver du din utbildnings- och arbetsbakgrund. I det personliga brevet ger du oss en bild om hur du är som person.Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Räddningstjänsten Hässleholm är uppbyggd på förebyggande och operativ verksamhet där vi tillsammans arbetar för att skapa en trygg och säker kommun, både för invånare och besökare. Räddningstjänsten består av en heltidsstation i Hässleholm och beredskapsavdelningar i Hässleholm, Bjärnum, Hästveda, Tyringe, Sösdala och Vinslöv. Dessutom finns fyra stycken räddningsvärn som är placerade i Röke, Ballingslöv, Vittsjö och Emmaljunga.Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunövergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner inom ekonomi, personal, kansli, it, fiber, tillväxt och kommunikation, räddningstjänst och arbetsmarknad samt ärendehantering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.Vi undanber oss att bli kontaktade av annonsförsäljare.Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.Välkommen att bli en av oss!Varaktighet, arbetstid0%. Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse Provanställning t.o.m.Timlön enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-02-12Hässleholms kommun5537367