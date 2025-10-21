Brandkonsult till Brandsäkra!
Professionals Nord Stockholm AB / Säkerhetsjobb / Danderyd
2025-10-21
"Jag har arbetat i rollen i åtta år och trivs jättebra. Det är ett härligt gäng med bra chefer och kollegor. Jag kan till stor del styra över min arbetstid själv och sitter inte fast på ett kontor åtta timmar om dagen. Sen är själva arbetet jätteroligt!". Så beskriver en av brandkonsulterna rollen på Brandsäkra som vi nu rekryterar till. Låter det intressant? Skicka in en ansökan! Publiceringsdatum2025-10-21Om företaget
Brandsäkras huvudkontor är beläget i Danderyd, Stockholm, och dit söker vi nu en brandkonsult. Brandsäkra arbetar med att förebygga brand och deras vision är att ingen ska omkomma i bostadsbrand. Vår verksamhet omfattar utbildning inom brandskydd, besiktningar samt installation och underhåll av brandskyddslösningar. Hos Brandsäkra blir du en del av ett engagerat team på cirka 30 personer. Om tjänsten
I rollen som brandkonsult hos Brandsäkra arbetar du främst med brandskyddsbesiktningar hos bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Arbetet innebär att besöka fastigheter, granska brandskyddet och dokumentera nuläget i en tydlig rapport. Rollen omfattar även egenkontroller och är ungefär jämnt fördelad mellan praktiskt arbete ute hos kund och administration, som kan utföras både från kontoret i Danderyd och hemifrån.
Brandsäkra är en platt organisation med korta beslutsvägar, där sammanhållningen är stark och det är lätt att göra sin röst hörd. Rollen erbjuder frihet under ansvar och stor möjlighet att själv planera arbetsdagarna.
Som anställd på Brandsäkra omfattas du av tjänstepension, friskvårdsbidrag och gemensamma aktiviteter - och inte minst får du ett arbete som bidrar till tryggare boendemiljöer för tusentals människor.
Vi söker dig som
• Innehar en gymnasieexamen* Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift då kommunikationen sker på svenska
• Har erfarenhet av att tidigare behövt kommunicerat på ett noggrant vis då det ställs höga krav på detta vid rapportskrivandet
• Innehar B-körkort.
Det är meriterande om du erfarenhet från exempelvis räddningstjänsten sedan tidigare samt om du har gått någon relevant utbildning, exempelvis Skydd mot olyckor eller tidigare erfarenhet från boverkets byggregler.
Vi värderar högt dina personliga egenskaper och vi tror att du är:
• Noggrann* Serviceinriktad
• Ansvarstagande
• Har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
Ort: Stockholm, Danderyd
Urval: Löpande
Urval: Löpande
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brandsäkra Kontakt
Kontakt
Oskar Norberg oskar.norberg@pn.se
9566757