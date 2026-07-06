Brandingenjör
Bohus Räddningstjänstförbund / Säkerhetsjobb / Kungälv Visa alla säkerhetsjobb i Kungälv
2026-07-06
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Om arbetsplatsen
Räddningstjänsten i Ale och Kungälvs kommuner är organiserad i Bohus Räddningstjänstförbund och vårt uppdrag är att skapa trygghet och säkerhet för över 80 000 medborgare.
Vår uppgift är att verka för skydd mot olyckor och vårt arbete sträcker sig från traditionell räddningstjänst till riskförebyggande och olika trygghetsskapande insatser. För det arbetet har vi en mängd olika kompetenser som verkar i flera av kommunernas verksamheter samt ute bland medborgare och privata organisationer.
Vi har ca 150 medarbetare fördelat på fyra brandstationer. I verksamheten arbetar både heltids- och deltidsbrandmän. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Är du vår nya kollega? Vi söker dig som vill arbeta med samhällsskydd och som vill bidra till att skapa trygghet och säkerhet.
Bohus Räddningstjänstförbund jobbar aktivt med det skadeförebyggande arbetet vilket har till uppgift att förhindra och minska konsekvenserna av bränder och andra olyckor inom våra medlemskommuner.
Som brandingenjör tillhör du förebyggandeenheten där du ingår i ett team som utifrån sina specialistkunskaper hjälps åt att nå enhetens mål. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och innefattar bredden av det olycksförebyggande arbetet inom kommunal räddningstjänst. Du kommer att arbeta med tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor samt handlägga remisser mot övriga myndigheter och andra aktörer. Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är information och rådgivning till allmänheten. Tjänsten kan komma att anpassas utifrån kompetens, erfarenhet och verksamhetens behov.
Det kommer att finnas möjligheter till kompetensutveckling inom enhetens område och du kommer även att få möjlighet att driva olika typer av projekt samt vara delaktig vid framtagande av rutiner och riktlinjer inom verksamhetsområdet.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du är en lagspelare och gillar att arbeta med andra människor. Du har förmågan att bemöta människor professionellt och respektfullt oavsett situation. Som person är du ansvarsfull och har förmågan att planera ditt arbete på kort och lång sikt. Du är analytisk och kan väga samman information och olika hänsynstaganden i ditt uppdrag. Du har goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift. Du är utbildad brandingenjör där erfarenhet inom räddningstjänst eller som brandkonsult är meriterande.
Meriterande är påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB).
Är du student och läser påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) tveka inte att söka denna tjänst.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, engagemang och tidigare erfarenheter.
Förmåner
Tillgång till träningslokal.
Friskvårdsbidrag.
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid.
Möjlighet till distansarbete.
Annat
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Utdrag ur belastningsregistret ska överlämnas innan anställning. Arbetsgivaren kommer att tillämpa drogtest.
Intervjuer sker under v 36-37.
Pga. semestertider har vi begränsade möjligheter att svara på frågor gällande tjänsten
fram tom v 31.
Din ansökan kommer bli en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att
ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet. Om du av någon anledning inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system kontaktar du den person som anges vid kontakt i annonsen.Övrig information
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Bohus Räddningstjänstförbund aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård, träning på arbetstid och personalvårdprogram.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bohus Räddningstjänstförbund
(org.nr 222000-3004), http://www.bohusräddningstjänstförbund.se/
Enbärsvägen 2 (visa karta
)
442 42 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-ansvarig
Linda Gistedt 0303-334723 Jobbnummer
9993269