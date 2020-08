Bra säljjobb - Syd Direktservice AB - Butikssäljarjobb i Malmö

Syd Direktservice AB / Butikssäljarjobb / Malmö2020-08-25Just nu är vi ett litet gäng, som behöver nya arbetskamrater. Vi vill att du tycker om att arbeta tillsammans med andra människor, är glad och positiv och har lätt till ett skratt.Du behöver inte ha erfarenhet av liknande jobb, vi kommer att lära upp dig samt vidareutbilda.Eftersom vi arbetar med telefonen som redskap är god svenska i tal och skrift viktigt!Vi har precis flyttat in i en helt nyrenoverad lokal ett stenkast från Triangeln i Malmö.Tillträde enligt överenskommelse.Hos oss kommer du att kontakta gamla och nya kunder via telefon och informera samt sälja vårt program av tvätt och rengöringsmedel.Tvättex har funnits i över 30 år och vi har ett brett sortiment av miljö och allergivänliga produkter som vi levererar ända fram till dörren hos våra kunder.Eftersom arbetet sker per telefon är svenska i tal och skrift viktigt.2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-08-31Syd Direktservice ABFersens Väg 3 C21142 Malmö5331687