Boutredare till Verahill Luleå
Verahill AB / Juristjobb / Luleå Visa alla juristjobb i Luleå
2025-09-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verahill AB i Luleå
, Örnsköldsvik
, Stockholm
, Nacka
, Karlstad
eller i hela Sverige
Varför ska du välja Verahill?
Verahill är en av Sveriges ledande specialistbyråer inom familjerätt. Vi företräder klienter från Malmö i söder till Boden i norr i allt från vårdnadsprocesser till bodelningar och arvsrätt, men vi ser också bortom paragraferna. Hos oss kombineras juridisk spets med ett djupt samhällsengagemang. Vi arbetar aktivt mot ekonomiskt våld, för ökad jämställdhet och för att alltid sätta barnets bästa i centrum. Vi hjälper våra kunder genom livets alla händelser och stöttar dem i allt från sorg och kris till planering inför framtiden. Genom vår expertis och storlek får vi möjlighet att medverka i statliga utredningar och påverka lagstiftningen i praktiken, något vi är mycket stolta över!
Vad söker vi?
Vi växer och söker nu efter en boutredare att förstärka vårt team, med placering i Luleå. Du har engagemang för kunden och viljan att fortsätta växa och utvecklas i yrket. Du har en god språklig förmåga, arbetar strukturerat och målinriktat, och är trygg med att ta ansvar - både för dina ärenden och för att bidra till byråns resultat. Du möter människor med empati men också med integritet, och du förstår hur viktigt det är att skapa tydlighet och stabilitet i livssituationer som ofta är känslomässigt laddade.
Vi söker dig med ett konsultativt mindset - du har förståelse för affären, drivs av att skapa värde för kunden och trivs i rollen som rådgivare snarare än utförare. Du tar initiativ, bygger relationer och värderar samarbete högt. Vi vet att ett starkt team inte bygger sig självt, därför lägger vi stor vikt vid både din vilja att lära och din vilja att bidra. Våra nya kollegor får en dedikerad handledare, och vi ser det som en naturlig del i din utveckling att när du är redo själv bli den som handleder nästa generations boutredare.
Verahill är en arbetsplats i ständig utveckling med en stark värdegrund i ryggen. Vi erbjuder marknadsmässiga villkor, flexibla arbetssätt och spännande möjligheter för dig som vill ta nästa steg - vare sig det handlar om fördjupning inom våra rättsområden, utvecklas inom handledarskap eller bidra till att forma framtidens familjejuridik.
Ansökan Är du redo att satsa långsiktigt på din karriär och på en arbetsplats som satsar på dig tillbaka? Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret, bifoga CV och personligt brev. Vi intervjuar löpande - så hör av dig redan idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta mig,
Lisa Nilsson
Tf. Regionchef Nordlisa.nilsson@verahill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verahill AB
(org.nr 559019-7595), http://www.verahill.se Arbetsplats
Verahill Kontakt
Lisa Nilsson lisa.nilsson@verahill.se 0480-36 47 06 Jobbnummer
9498509