Bostadsuthyrare
2025-09-23
Vi söker dig som är nyfiken på att bygga framtidens Stockholm och vill ingå i ett fantastiskt trevligt team där kollegorna stöttar varandra, bidrar till arbetsglädje och strävar efter att ge bästa möjliga service och kundnöjdhet. Vår kund är ett större och ledande fastighetsbolag som äger fastigheter över hela Stockholm. Med sina cirka 350 medarbetare är de ständigt i utveckling med visionen att skapa hem för en enklare vardag.
Till vårt kanonteam i Stockholm söker vi nu en bostadsuthyrare. Detta är ett konsultuppdrag på heltid från 20e okt 2025 till och med 30e apr 2026, med möjlighet till förlängning.
Om rollen
Som uthyrare har du en nyckelroll i kontakten med både befintliga och kommande hyresgäster. Du kommer ha daglig kontakt med hyresgäster i olika frågor och samarbeta internt för att sätta hyresgästen i fokus. För detta uppdrag söker vi dig som är prestigelös, initiativrik och motiverad att skapa en effektiv arbetsdag. I gruppen är det högt i tak som sätter laget före jaget.
Dina främsta arbetsuppgifter:
Uthyrning av bostäder
Daglig kontakt med hyresgäster via ärendehanteringssystem, telefon och mail
Uthyrningsärenden, lägenhetsbyten, andrahandsuthyrning, evakuering, omflyttning, omskrivning och överlåtelser av avtal samt uppföljning
Uthyrning och villkorsändring av garage och parkering
Merförsäljning av HLU och tillval
Delta i projekt och förändringsarbeten
För att lyckas i rollen som bostadsuthyrare ser vi gärna att du har:
Gymnasial utbildning
Minst ett års dokumenterad erfarenhet inom bostadsuthyrning eller grundläggande kunskaper inom hyresjuridik
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Goda systemkunskaper och ett intresse för att arbeta digitalt
Meriterande
Erfarenhet av Fast2
Om uppdraget
Detta är ett heltidsuppdrag som konsult via The Place, med start den 20 oktober 2025 och pågår till 30 april 2026 - med möjlighet till förlängning.
Du arbetar på plats hos kundens kontor i Stockholm, med möjlighet till distansarbete 1-2 dagar i veckan.
Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.
