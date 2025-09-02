Bostads AB Poseidon söker ekonomiassistent
2025-09-02
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi cirka 28 500 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i sju distrikt, nära våra hyresgäster.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vår ekonomiassistent går på föräldraledighet. Nu söker vi en vikarie som vill jobba ihop med vårt kompetenta team med ekonomer, för stadens och hyresgästernas bästa.
I din roll som ekonomiassistent blir du en viktig resurs för vårt team med ekonomer som arbetar på vårt huvudkontor och våra sju distrikt. Ett av dina största ansvarsområden är att bidra till en effektiv hantering av leverantörsfakturor, där din roll blir att stötta medarbetare gällande konterings- och hanteringsfrågor. Du kommer även att jobba nära gruppen med övriga ekonomer på bolaget, med kontinuerligt utbyte och samarbete. Du har din utgångspunkt på huvudkontoret och kommer att arbeta 1-2 dagar på distrikt.
Dina uppgifter består av att stötta ekonomerna med bland annat följande:
• Bevaka och cirkulera leverantörsfakturor
• Hantera krav, påminnelser och pappersfakturor
• Avdrag / tillägg i fastighetssystemet Fast2
• Skapa kundfakturor i fastighetssystemet Fast2
• Registrera bokföringsordrar
• Definitivsättning bokföringsordrar Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som ekonomiassistent tidigare, gärna från fastighetsbranschen. För att lyckas i arbetet bör du ha erfarenhet av hantering av leverantörsfakturor. Självklart har du goda kunskaper i Excel. Meriterande är kunskaper i ekonomisystemen Agresso och Proceedo samt fastighetssystemet Fast2.
Som person är du noggrann, lyssnande och flexibel, med en god social kompetens och vilja att både hjälpa till och lära mer. Eftersom ekonomiavdelningen är en stöttande funktion i bolaget, ställer vi upp lika självklart för våra kollegor som för varandra i laget. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Det avgörande är din personliga lämplighet och drivkraft. Här får du möjlighet att vara med och bidra och jobba för ett ännu bättre Göteborg. Vi bygger plats för dig! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostads AB Poseidon
(org.nr 556120-3398) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Bostads AB Poseidon Kontakt
Ekonomichef
Therese Almgren therese.almgren@poseidon.goteborg.se 031-332 10 84 Jobbnummer
