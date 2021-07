Borrpersonal till Styrd Borrning i Karlstad - Eterni Sweden AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Karlstad

Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Karlstad2021-07-07BORRPERSONAL TILL STYRD BORRNING I KARLSTAD2021-07-07Som borrare hos oss kommer du att ingå i ett sammansvetsat borrteam som oftast ligger borta på jobb under veckorna. Vi är ett Karlstadbaserat företag men har projekt runt om i Sverige vilket innebär att din bostadsort spelar mindre roll. Nu söker vi dig som gärna har någon typ av erfarenhet av AT-borrning eller styrd borrning och som vill vara med på vår resa framåt. Viktigt för tjänsten är:Att du har CE-kortAtt du är bekväm med att ligga borta under veckornaAtt du har erfarenhet av AT- eller styrd borrningPERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONERVi tror att du som söker är en praktiskt lagd problemlösare. Du trivs med resejobb och har goda erfarenheter av liknande tjänster. Förutom din kompetens värdesätter vi dina personliga egenskaper och vi tror att du är en noggrann och ansvarsfull person som skapar bra stämning i arbetslaget.OM TJÄNSTENTjänsten som borrare är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på sex månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Styrd Borrning i Karlstad AB. Efter sex månader har Styrd Borrning i Karlstad AB för avsikt att erbjuda dig en tillsvidareanställning.ÖVRIG INFORMATIONSök tjänsten genom att klicka på "sök denna tjänst" längst upp på den här sidan. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Adam Fransson Mörk på via 073-681 72 53 eller adam.f.mork@eterni.se Sista dag att ansöka är 2021-08-18Eterni Sweden AB5851745