Bor du i Göteborg och vill arbeta med teknisk support hemifrån? - Webhelp Sweden AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Webhelp Sweden AB

Webhelp Sweden AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2020-08-26OM TJÄNSTEN SOM KUNDTJÄNSTMEDARBETAREÄr du vårt nästa stjärnskott till ett av våra mest intressanta uppdrag inom teknisk kundtjänst?Som kundtjänstmedarbetare på Webhelp i Göteborg är du kundernas stöttepelare vid frågor och funderingar kring deras mobiltelefon, surfplatta och dator. Du kommer dagligen hantera både enklare och mer komplexa ärenden i samråd med olika slags kunder som är i behov av din expertis.Din anställning kommer börja med en fyra veckor lång och gedigen distansutbildning. Under hela utbildningsperioden och tiden därefter kommer du få stöttning och coachning från våra instruktörer och teamleaders. Trots att detta sker digitalt är vi måna om att känner dig bekväm och trivs i rollen, även om du jobbar hemifrån.I och med den rådande Covid-19-pandemin har många verksamheter behövt stå inför stora omställningar för att den vardagliga driften skall kunna fortlöpa - och så är fallet även hos oss! På Webhelp har vi övergått från att ha alla våra medarbetare på kontoret till att ha våra Advisors arbetandes hemifrån. Detta har medfört stora krav på omställning från vår sida. Därför söker vi nu nya kundtjänstmedarbetare som både kan och vill arbeta hemifrån!VI SÖKER DIG SOM...Är en självständig person, som gillar och triggas av att jobba efter utsatta mål och som alltid vill ge bästa möjliga service. Ett extra stort plus är om du har arbetat med liknande sedan tidigare, det är dock inget krav - Dina personliga egenskaper är viktigare än ditt CV!Vi ser även att du pratar flytande svenska och har väldigt goda kunskaper i engelska. Du behöver dessutom vara bosatt i Göteborgsområdet, då vi behöver ha möjlighet att leverera all utrustning till dig samt att kontoret som du senare kommer arbeta på ligger i centrala Göteborg. Bor du inte i närområdet är du tyvärr inte aktuell för oss.När du har sökt tjänsten kommer du få två tester skickade till dig för att pröva dina förkunskaper. Vi använder dessa som en del i vår rekryteringsprocess så se till att göra dem så snart du kan så ser vi till att återkoppla!VAD VI KAN ERBJUDA DIG?Vi erbjuder en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.Kollektivavtal är för oss en självklarhet, du ska känna dig trygg i din anställning!Konkurrenskraftig lön, OB-tillägg och övertidsersättning.START: 2020-09-11ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställningARBETSTIDER: Varierande arbetstider måndag - söndag kl 08.00 - 20.00SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2020-09-07PLACERINGSORT: GöteborgWebhelp is a global business process outsourcer (BPO), specialising in customer experience and payment management in addition to sales and marketing services across voice, social and digital channels. From more than 140 sites in 35 countries with 50,000 colleagues, our focus is on engineering performance improvements and delivering a real and lasting transformation in our clients' operating models to generate financial advantage. We partner with some of the world's most progressive brands including Sky, Shop Direct, Bouygues, Direct Energie, KPN, Vodafone, La Redoute, Michael Kors and Valentino.Headquartered in Paris, France, we have grown our revenues by more than 250% in the last 4 years by investing in our people, their work environment and in developing our analytical and operating capabilities to deliver a transformational outsourcing proposition that addresses the challenges of an omni-channel world. Webhelp is currently owned by its management and GBL, a leading global investment holding, as of November 2019. More information can be found at www.webhelp.com Non-discrimination:Webhelp sees diversity as a resource and encourages all regardless of gender, age, religion, ethnic origin to seek employment with us.swedish #englishVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-08-26Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-11Webhelp Sweden AB5333441