Bolagsjurist till Verisure

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Administratörsjobb / Stockholm2019-12-24Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Verisure är en ledande leverantör av professionellt övervakade larm. Nu söker vi en bolagsjurist som kommer att arbeta nära verksamheten i en entreprenöriell och snabbrörlig miljö. Du blir en central och viktig medlem i vår växande organisation.2019-12-24I din roll som bolagsjurist på Verisure kommer du att arbeta brett inom bolagets olika rättsområden men din primära uppgift blir att stötta den svenska hemlarmsorganisationen vars kunder i huvudsak består av privatpersoner. Vi ser därför gärna att du har god erfarenhet av konsumentlagstiftning och marknadsrätt samt är van vid konsumenträttsliga frågor. Du kan även komma att hantera spörsmål inom dataskydd, konkurrenslagstiftning och tvister.Tjänsten är placerad på Verisures nya och moderna kontor i Solna och du rapporterar till Chefsjuristen i Sverige. Regelbundet resande kan förekomma i tjänsten.Vem är du?Vi söker en innovativ och driven jurist som arbetat ett par år med allmän affärsjuridik och gärna särskilt med konsument- och marknadsrätt. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att arbeta med svensk bolagsrätt och bolagsstyrning. Har du dessutom erfarenhet från konsumentvaruföretag, tjänsteföretag, teknikföretag, IOT eller liknande är det meriterande. Du är analytisk och affärsdriven och en resultatorienterad lagspelare med hög arbetskapacitet som trivs i ett högt tempo, ibland med korta deadlines. Du hanterar svenska och engelska obehindrat både i tal och skrift.Vad vi erbjuderMed vårt starka varumärke har Verisure en unik position som marknadsledande och med en fortsatt hög tillväxt. Vi utvecklar ständigt vår affär och du kommer att få en viktig roll på denna tillväxtresa. Vi är ett serviceföretag som drivs av våra medarbetare och vill du göra karriär inom företaget, både inom Sverige och internationellt, har du alla möjligheter.I denna rekryteringsprocess samarbetar Verisure med Jurek Rekrytering & Bemanning, urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se, vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Elin Psilander på +46 707 17 46 80 eller elin.psilander@jurek.se Varmt välkommen med din ansökan!Om verksamhetenVerisure är en ledande leverantör av professionellt övervakade larm. Vi driver vår verksamhet under varumärket Verisure i de flesta av våra marknader samt Securitas Direct i Spanien och Portugal.Vi har närmare 3 miljoner kunder i 15 länder i Europa och Latinamerika. Vår affärsmodell integrerar produktutveckling, design och försäljning med installation, service och professionellt övervakad larmtjänst dygnet runt, året om. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är våra kunder bland de mest nöjda i branschen.Verisures juristfunktion utsågs 2019 som en av de ledande legala inhouse-funktionerna i GC Powerlist Schweiz 2019. I över 30 år har Legal 500 rankat advokatbyråer över hela världen. Sedan förra året rankas även interna juristfunktioner över hela världen på den inflytelserika listan "The Legal 500 's GC Powerlist". Verisure-teamet tar nu sin plats på Powerlist 2019!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-02-14Jurek Rekrytering & Bemanning AB5019244