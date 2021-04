Bolagsjurist med inriktning upphandlings- och entreprenadrätt - Experis AB - Administratörsjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Experis AB

Experis AB / Administratörsjobb / Solna2021-04-15Som ett av Sveriges största fastighetsbolag möter vi våra kunder och partners där de är. I förvaltning och utveckling av effektiva och attraktiva kunskapsmiljöer, genom tjänster och produkter som förenklar för studenter och forskare, och i skapandet av hållbara campus som en tillgång för hela samhället. Genom erfarenhet och innovation skapar vi förutsättningar för framgångsrik forskning och utbildning. Tillsammans lyfter vi Sverige som kunskapsnation. Läs mer på: www.akademiskahus.se Akademiska HusAkademiska Hus är ett bolag som till 100 procent ägs av svenska staten och vars uppdrag är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet- och högskolor med huvudfokus på utbildning och forskningsverksamhet. Verksamheten bedrivs på affärsmässig grund.Akademiska Hus lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). Bolaget gör inköp om ca 5 miljarder per år och inköp- och upphandlingsarbetet sköts av vår inköpsavdelning. Merparten av upphandlingarna görs inom vår förvaltnings- och projektorganisation för att kunna förvalta våra fastigheter och för att kunna uppföra nya byggnader.Akademiska Hus stabsfunktion, Juridik, består idag av sex jurister. Till Juridik söker vi nu ytterligare en jurist med fokus på upphandlings- och entreprenadrätt.Bolagsjurist med inriktning upphandlings- och entreprenadrättSom bolagsjurist med inriktning upphandlings- och entreprenadrätt, kommer du att tillhöra juristavdelningen och rapportera till chefsjuristen. I rollen kommer du att ha uppgiften att självständigt hantera de upphandlingsrättsliga frågeställningar som blir aktuella, ofta i nära samarbete med vår inköpsavdelningen och de strategiska inköparna och upphandlarna. Vidare kommer du att stötta och bistå inköpschefen i diverse inköpsrelaterade frågor, såsomt ex att hålla enheten uppdaterad inom det upphandlingsjuridska området, genomföra LOU-utbildningar för medarbetarna i bolaget, vara behjälplig i framtagandet av riktlinjer, rutiner och mallar kopplat till inköp och upphandling. Du kommer också självständigt ansvara för att driva eventuella överprövningar och andra upphandlingsrättsliga ärenden i domstol. Du kommer därutöver att arbeta tillsammans med vår entreprenadrättsjurist i diverse entreprenadrättsliga och andra civilrättsliga frågeställningar som förekommer hos en stor byggherre.I övrigt kommer du att arbeta i hela bolagets organisation och stötta verksamheten i löpande upphandlingsrättsliga frågor som uppstår i samband med byggnadsprojekt, samarbetsprojekt och i förvaltningen.Tjänsten kommer i första hand vara placerad antingen vid kontoret i Stockholm eller Göteborg, men annan tjänstgöringsort kan diskuteras. Oavsett placering, innebär tjänsten resor till samtliga våra kontor i Sverige, som är belägna från Lund till Luleå.Din erfarenhet och utbildningVi söker dig med juristexamen som har minst 5 års arbetslivserfarenhet, varav åtminstone några år på advokatbyrå, som bolagsjurist eller i liknande roll.Vi söker dig som är specialiserad inom upphandlingslagstiftningen, med vana att arbeta med juridisk rådgivning utifrån ett affärsmässigt och problemlösningsorienterat perspektiv. Du bör ha vana av att driva överprövningsprocesser i domstol. Vi ser gärna att du har arbetat inom det entreprenadrättsliga området och känner dig bekväm med att arbeta med branschens standardavtal.Dina personliga egenskaperSom juridisk rådgivare till ett stort fastighetsbolag med många interna "kunder" måste du ha lätt för att samarbeta och ha ett affärsmässigt och serviceinriktat arbetssätt. Du behöver vara problemlösningsorienterad och kunna värdera juridiska risker och ha lätt för att lämna råd och fatta beslut, inte bara ur ett juridiskt perspektiv utan även affärsmässigt. Vi utgår från att du är strukturerad och kan arbeta helt självständigt och driva arbetet inom det upphandlings- och entreprenadrättsliga området framåt.På Akademiska Hus blir du välkomnad in i en stimulerande miljö med spännande arbetsuppgifter, trevliga och engagerade arbetskamrater. Akademiska Hus arbetar för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Vi värdesätter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten och välkomnar alla sökanden oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.Din ansökanStämmer ovanstående in på dig - skicka in ditt CV och ett personligt brev redan idag. Har du frågor om oss eller tjänsten är du välkommen att kontakta chefsjurist, Carolin Åberg Sjöqvist, på telefonnummer 031-63 24 62 eller e-post carolin.aberg@akademiskahus.se . Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta Therese Rocafort Svensson på therese.rocafort.svensson@jeffersonwells.se eller 08-7362877.Alla ansökningshandlingar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, som är den 7e maj 2021.Titta gärna på vår film om Akademiska Hus som du hittar här: https://youtu.be/pUcx-Um8tIk Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-15Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-06Experis AB5692864