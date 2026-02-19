Bolagsjurist
2026-02-19
Infranord är en komplett leverantör inom järnvägsentreprenader som erbjuder hållbara helhetslösningar på den svenska och norska marknaden. Med innovation, ny teknik och hög kompetens driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar. På så sätt levererar vi värde till våra ägare och bidrar vi till ett hållbart samhälle.
Infranordkoncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor och har cirka 1 600 medarbetare. Infranord ägs av svenska staten och följer principerna för bolag med statligt ägande. Genom att bedriva en lönsam verksamhet bidrar vi till att möjliggöra investeringar i den svenska infrastrukturen och välfärdssamhället.
Vi söker nu en affärsdriven bolagsjurist som vill arbeta med att skapa förutsättningar för framgångsrika infrastrukturprojekt, stötta verksamheten i pågående uppdrag samt bidra till Infranords utveckling. Tjänsten är en särskild visstidsanställning i sex månader.
Som bolagsjurist på Infranord blir du del av en central och uppskattad funktion i koncernen. Juristavdelningen består av ett kompetent team om tre bolagsjurister. Du kommer få många kontaktytor i bolaget och arbeta nära övriga delar av verksamheten. Du rapporterar direkt till koncernens chefsjurist.
I rollen som bolagsjurist får du god inblick i de olika delarna av bolagets kärnverksamhet, skapar förutsättningar för framgångsrika affärer och bidrar till verksamhetens uppsatta mål. Arbetet innebär bland annat att du deltar i anbudsarbete, ger löpande rådgivning till verksamheten, håller utbildningar samt bistår i tvister. Du kommer även delta i koncernens utvecklingsprojekt. Som bolagsjurist på Infranord får du möjlighet att arbeta med många rättsområden, med särskilt fokus på fokus på entreprenadrätt, offentlig upphandling och avtalsrätt.
Tjänsten är placerad på Infranords huvudkontor i Sundbyberg. Planerbara resor inom Norden förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som efter avslutad juristexamen har arbetat minst 3 år på advokatbyrå, bolag eller motsvarande. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där arbetsuppgifterna spänner över de flesta rättsområden. Du bör därför ha lätt att lära och ett intresse för att arbeta med olika typer av juridiska frågor. Kunskap i entreprenadrätt och tillhörande regelverk samt upphandlingsrätt och avtalsrätt är av vikt för tjänsten.
Arbetet kräver att du är analytisk, affärsorienterad, pragmatisk, beslutsför och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Det krävs vidare att du har en stark drivkraft och förmåga att självständigt planera ditt arbete och prioritera mellan arbetsuppgifterna. Du bör ha ett sinne för att systematiskt och strukturerat driva frågor framåt, med den noggrannhet som krävs för bästa resultat. Som person är du förtroendeingivande och du tycker om att ge råd och stöd till olika delar och nivåer av organisationen. Du är prestigelös och engagerad och hjälper till när dina kollegor behöver det. Du har också en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
ÖVRIGT
Tjänsten är en särskild visstidsanställning i sex månader med tillträde snarast möjligt. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester. En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/
Vi hanterar den här anställningen internt och undanber kontakt från konsultbolag och andra externa rekryteringspartners. Ersättning
