Bolagsansvarig redovisningsekonom till Nobina, konsultrekryterin - Newr AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Newr AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2021-04-06Vi söker en nyfiken och engagerad bolagsansvarig redovisningsekonom till vår kund Nobina!Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. De ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället.Nobina är en börsnoterad nordisk koncern med ett 20-tal medarbetare på ekonomiavdelningen. Du kommer arbeta inom Nobinas shared service center och tillhöra redovisningsteamet som är på fem personer. Du rapporterar till gruppchefen för redovisning och anläggningar. Uppdraget är en konsultrekrytering vilket innebär att du kommer arbeta som konsult via Newr i några månader och sedan ges möjlighet till anställning hos Nobina. Arbetstiden är heltid.Söker du en roll som redovisningsekonom där du självständigt ansvarar för redovisningen i ett antal bolag i koncernen? Nobina erbjuder en bred tjänst och är en lönsam, långsiktig och processorienterad arbetsgivare som strävar efter ständiga förbättringar!Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Månads- och årsbokslutKontoavstämningarMoms- och skattedeklarationerLöpande redovisningÅrsredovisningVara aktiv med att driva förbättringar av rutiner och arbetssättKvalifikationer och erfarenhetVi söker dig som har minst gymnasiekompetens och 2-5 års arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du behöver kunna göra bokslut självständigt och ha ett stort intresse för och kunskap i redovisning.2021-04-06Som redovisningsekonom söker vi dig som har kvalitet, service och utveckling i fokus. Även om du arbetar självständigt med dina arbetsuppgifter hjälps gruppen åt och ställer upp för varandra. Du uppskattar att arbeta i ett värderingsstyrt företag som har bra rutiner och välutvecklad struktur. Du är noggrann och har förmågan att effektivt planera, prioritera och koordinera. Vi ser också att du gärna har ett intresse för ett digitalt arbetssätt med moderna affärssystem och vill driva utvecklingen framåt. Nobina arbetar främst i Agresso och Adra samt excel. Det är också viktigt att du har förmågan att sätta dig in bolagen du ansvarar för och deras specifika situation.Rätt person har en positiv inställning till utmaningar och håller hög servicenivå. För att passa på Nobina och i rollen bör du ha god vana att arbeta i en föränderlig miljö med högt tempo. Det finns också stora möjligheter för dig att utvecklas till specialist inom ett specifikt område inom redovisning.Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.Har du frågor om tjänsten är du hjärtligt välkommen att kontakta Douglas Carbell på 072-980 99 52 eller douglas.carbell@newr.se Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Läs mer på www.nobina.se Newr är specialiserade på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans på alla nivåer. Vi bistår företag med kandidater och konsulter på chefs-, specialist och linjerollersnivå. Newr står för det vi anser att vår bransch handlar om - new relations. Mellan oss, våra kunder, kandidater och konsulter. Vår ambition är att vara ett attraktivt val för dig som söker en ny utmaning inom ekonomi eller behöver stärka din ekonomifunktion på kort eller lång sikt. ( http://www.newr.se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Start enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-26Newr AB5674619