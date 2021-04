Boknings- och Sales Executive - Call4Care AB - Säljarjobb i Jönköping

Call4Care AB / Säljarjobb / Jönköping2021-04-07Call4care AB är en väletablerat komplett entreprenör med affärsmodell att erbjuda "ett komplett sortiment av flytt och städtjänster i ett totalkoncept" i hela Sverige. Vi erbjuder individuell anpassade helhetslösningar inom flytt och städ allt från flytthjälp, bärhjälp, magasinering, flyttstädning,fastighetsstädning, företagsstädning, byggstädning, slutstädning, visningsstädning, dödsbostädning, trappstädning och dödsbotömning eller bortforsling till återvinning av skräp. Vi söker nu Boknings-och Sales Executive som har ett starkt driv med mycket energi och brinner för försäljning. I rollen behöver du vara serviceinriktad och alltid sträva efter att ge våra kunder den bästa helhetslösningen. Du ansvarar för att utveckla befintliga kunder samt nya kunder, via telefon ska bygga relation på marknaden, kreativt arbeta fram och driva nya affärsdialoger, avtal och samarbeten på en högre nivå.Vi söker dig som har.Kunskaper i bokningsprogram eller tidigare försäljningserfarenhet inom området Flytt & Städ och har erfarenhet av kundkontakt.Har en god kommunikationsförmåga och orädd för att lyfta luren (allt utgörs via telefon)Erfarenhet från att ha arbetat med hela säljprocessen; från nykundsbearbetning till långsiktiga kundrelationer med vinnarmentalitetRollen kräver att du kommunicerar väl på svenska och engelska i både tal och skrift. , har goda kunskaper i Officepakete.Du har en gymnasieutbildning eller motsvarande och vidare är B-körkort ett krav.2021-04-07I rollen arbetar du med försäljning Flytt o Städtjänster samt bearbeta leads.Som person är du positiv, ansvarstagande, stresstålig att ta aktivt kontakt med potentiella företagskunder och privatkunder, både nya samt befintliga kunder med kunder via chatt, mail och i telefonLämna offerter, teckna avtal, ta emot order och lägga orders i vårt affärssystem.Identifiera bästa möjliga lösning för kunden om det kommer anmärkning vid besiktning.Öka inflödet av försäljningsuppdragVi erbjuder dig en stimulerande miljö där det finns:Chansen att representera ett snabbväxande företag med goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.En betydelsefull roll som säljare i företaget satsning i SverigeGoda chanser att utvecklas inom ditt arbetsområde och få bidra med dina kunskaper.Kompetenta och engagerade kollegor i en positiv, dynamisk arbetsmiljöFlexibel tjänst med en god löneutvecklingLåter det intressant? Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) senast den 21 April 2021 via zain.abbas@call4care.se Sista dag att ansöka är 2021-04-21Call4Care ABVerktygsvägen 1055302 Jönköping5677164