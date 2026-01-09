Bokning- och reception
2026-01-09
Receptionist & Bokning
Är du serviceinriktad, organiserad och tycker om att vara mitt i händelsernas centrum? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu en engagerad och noggrann person till ett vikariat i vår reception- och boknings avdelning. Du blir vårt ansikte utåt och en viktig del i att våra besökare och kunder får ett professionellt och vänligt bemötande.
Hotell Bruksvallsliden är ett familjeägt fjällhotell beläget i Bruksvallarna, en del av Funäsfjällen, och drivs av fjärde generationen Myhr. Hotellet erbjuder ett brett utbud av boendealternativ med sina 47 hotellrum samt en förmedling av stugor och lägenheter.
Hotellets restaurang serverar en uppskattad frukostbuffé samt en rejäl trerätters middag med bordsservering, vilket gör det till en populär plats för både gäster och lokalbefolkning. För avkoppling finns en inomhuspool, bastu och relaxavdelning.
Bruksvallarnas Sportcenter, som är beläget i anslutning till hotellet, är en specialistbutik inom längd-, tur- och topptursåkning samt vandring, cykling och fiske. Här kan gäster hyra eller köpa utrustning, få hjälp med vallning och skötsel av sin utrustning, samt delta i teknikkurser och guidade turer.
Hotellet är en utmärkt utgångspunkt för längdskidåkning, med 11 mil preparerade spår direkt utanför dörren och ytterligare 30 mil i hela Funäsfjällen. Under sommaren erbjuder Bruksvallarna vandringsleder, cykelleder och fiske.
Sammanfattningsvis är Hotell Bruksvallsliden en idealisk destination för den som söker en aktiv fjällupplevelse med tillgång till högkvalitativ utrustning, god mat och avkopplande faciliteter - året om.
In- och utcheckning av gäster
Hantering av bokningar via telefon, e-post och bokningssystem (Visbook/Bookvisit)
Ge information om hotellet, aktiviteter, spårstatus och närområdet
Svara på frågor och hjälpa gäster med olika önskemål under vistelsen
Kassahantering och fakturering
Samordning med städ- och restaurangpersonal för bästa möjliga gästupplevelse
Försäljning av produkter i receptionen
Övriga administrativa uppgifter kopplade till reception och gästservice
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete i reception och bokning, gärna från turismbranschen
Är serviceinriktad, stresstålig och van att möta gäster från hela världen
Har god datorvana och behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
Trivs med att arbeta flexibelt i en levande fjällmiljö där ingen dag är den andra lik
Har grundläggande kunskaper inom bokföring
Erfarenhet av bokningssystemet Visbook och Bookvisit är meriterande
Helst har ett intresse i skidåkning och friluftsliv
Vi erbjuder
Ett omväxlande och socialt arbete
Ett härligt team med stöttande kollegor
En arbetsplats mitt i fjällvärlden
Möjlighet till förlängning då vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas.
Arbetstiderna varierar och omfattar både dag-, kvälls- och helgpass.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan. Urval sker löpande.
Startdatum så snart som möjligt.
Ansökan skickas till: info@bruksvallsliden.se
Har du frågor? Kontakta: 0684-20180
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: info@bruksvallsliden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Bruksvallsliden AB
(org.nr 556157-0408)
Myhrsvängen 5 (visa karta
)
840 97 BRUKSVALLARNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bruksvallsliden AB, Hotell Kontakt
Isaak Linhamn info@bruksvallsliden.se 0684-20180 Jobbnummer
9676169