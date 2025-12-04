Bokförare/ ekonomiassistent på deltid
Vi söker just nu en ekonomiassistent/bokförare för att koordinera och stötta i det löpande ekonomiarbetet till vårt kontor som ligger i Hägersten.Publiceringsdatum2025-12-04Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår olika arbetsuppgifter bland annat leveransreskontra, kundreskontra, avstämningar, fakturering och bokföring.
Vi ställer stort krav på din personlighet och att du har ekonomisk förståelse samtidigt som du är en serviceinriktad medarbetare.Profil
Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi och vi tror att ditt driv och intresse för ekonomi väger tungt i denna roll. Vi ser gärna att du kan hantera flera bollar i luften då jobbet varierar att du ibland skiftar arbetsuppgifter och får prioritera i ditt arbete.
Som person vill vi att du är noggrann och ansvarsfull. Du skapar lätt struktur i ditt arbete och gillar att jobba mot tydliga mål. Du har ett positivt sinne och är prestigelös och hjälpsam. Ett stort krav läggs på att du har jobbat med Visma Spcs administration , Fortnox och MS Office och kan hantera dessa utmärkt.
Många av våra kunder pratar arabiska så har du det språket i ditt bagage är det ett plus men inget krav.
Vänligen skicka ansökan om du uppfyller kraven. Observera att vi inte har möjligheten att ta emot praktikanter. Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
E-post: jobb.solidux@gmail.com
(org.nr 559252-8300)
Vårgatan 4 3TR (visa karta
)
126 33 HÄGERSTEN
9629890