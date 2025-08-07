Bohus Tandvårdscentrum söker tandsköterska
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Uddevalla Visa alla tandsköterskejobb i Uddevalla
2025-08-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Stenungsund
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Bohus Tandvårdscentrum är en tandvårdsklinik som idag erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård inom Parodontologi, Protetik, Käkkirurgi.
Vi sätter medarbetare och patienter i centrum med målet om att bli ledande inom tandvård.
Du kommer att arbeta i ett härligt glatt team med ambitiösa kollegor, som består av 4 övertandläkare/tandläkare, 4 tandsköterskor och 2 tandhygienister. Kliniken har samarbete med ytterligare två specialisttandläkare vilket innebär att du har en unik möjlighet att utveckla din kompetens. Vi arbetar effektivt och samarbetar tätt. Vi lägger fokus på gott bemötande och lugn miljö, som får patienter att trivas.
Nu vill vi välkomna dig till teamet!
Vill du veta mer om oss så kan du kolla vår hemsida eller Facebook:https://www.ptj.se/bohus-tandvardscentrum/https://www.facebook.com/profile.php?id=100090516582321Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt tandsköterskearbete innefattande allt från assistans, profylax och sterilarbete till delegerat arbete med patient såsom tex röntgen, profylax och anestesi. Arbetsuppgifter i form av kallelser, beställningar, steril- och receptionsarbete ingår också i tjänsten. Vana av FRENDA är en fördel men inget krav. Kvalifikationer
Examinerad tandsköterska
God svenska i tal och skrift
Positiv inställning, god samarbetsförmåga
Patientorienterad Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, samarbetsvillig, lojal och som sätter patienten i fokus. Känner du glädje och stolthet över ditt yrke samt viljan att vara en i vårt team är du välkommen att söka till oss.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/554". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Västra Götalands län, Bohus Tandvårdscentrum Kontakt
Klinikens reception 0522-31144 Jobbnummer
9449692