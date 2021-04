Boendeutvecklare i Linköping - Hyresgästföreningen - Organisationsutvecklarjobb i Linköping

Hyresgästföreningen / Organisationsutvecklarjobb / Linköping2021-04-15Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.Hyresgästföreningen är en folkrörelse som vill garantera alla bostadshyresgäster trygghet, inflytande och gemenskap. Vi arbetar för att utveckla hyresrätten och engagera hyresgästerna att tillsammans skapa det goda boendet.Uppdraget innebär uppsökande verksamhet i bostadsområdena, möta och engagera hyresgäster, hålla bostadsmöten, stötta och utveckla våra lokala föreningar i sitt uppdrag samt driva mindre projekt.Tillsammans med våra förtroendevalda initiera verksamhet och aktiviteter som leder mot våra mål.Vi söker vi dig som är utåtriktad, målinriktad och har förmågan att engagera, inspirera och organisera människor.Vi söker dig med föreningskunskap, tidigare erfarenhet av föreningsarbete eller liknande, gärna med avslutad projektledarutbildning eller dokumenterad erfarenhet av att leda projekt.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placering i Linköping. Arbetsområde är hela Östergötland. Anställningen börjar snarast efter överenskommelse och inleds med en provanställning.Huvudsakliga arbetsuppgifterArbeta uppsökande i särskilda bostadsområdenInitiera verksamhet tillsammans med hyresgästernaVara ett stöd till lokala Hyresgästföreningar och arbetsgrupper inom aktuellt verksamhetsområde.Tjänsten innebär viss administrativt arbete och uppsökande verksamhetI tjänsten ingår kvällsarbeteKvalifikationerGymnasieutbildning eller motsvarandeProjektledarutbildningDatorvanaErfarenhet av föreningsliv/folkrörelsearbeteKörkort och tillgång till bil i tjänstVi lägger stor vikt vid personlig lämplighetEgenskaperUttrycka sig väl i tal och skriftHög social kompetens - förmåga att ta kontakt med människor i alla åldrarMycket god samarbetsförmågaArbeta självständigt och ha förmåga att skapa engagemangVara lyhörd och initiativrik samt ha en demokratisk grundsynUpplysningarUpplysningar om tjänsten lämnas av gruppchef Johan Olofsson 010 - 459 21 81, och personalchef Tony Lönn, 010 - 459 21 61Fackliga kontaktpersoner är för SACO Joel Ahonen, 010 - 459 21 78 och för Handels Jon Heinpalu, 010 - 459 21 942021-04-15Om du känner att detta skulle vara något för dig och att du delar Hyresgästföreningens bostadspolitiska värderingar är du välkommen med din ansökan via vår hemsida www.hyresgastforeningen.se Du söker via vår e-rekrytering under lediga jobb.Sista ansökningsdag är den 9 maj 2021.Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.Region Sydost är en arbetsplats som sträcker sig över 52 kommuner och sex län. Vi har drygt 70 000 medlemmar och ca 100 anställda. Vi har ett antal kvalificerade yrkesgrupper och våra medarbetare jobbar självständigt med stort ansvar och får därför stora utvecklingsmöjligheter. Olika yrkesgrupper arbetar ofta tillsammans, samt även med förtroendevalda och i direkt kontakt med medlemmar. Det ställer krav på att anställda känner sig som en del av helheten i organisationen och förstår innebörden av att verka i en folkrörelse.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslön enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-05-09Hyresgästföreningen5693888