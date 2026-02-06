Boendestödjare till Huddinge kommun
2026-02-06
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Om arbetet
Du kommer att arbeta i hela Huddinge kommun med brukare som har biståndsbeslut på boendestöd eller ledsagning enligt SoL. Arbetsuppgifterna består i att ta emot uppdrag (boendestöd eller ledsagning) och ansvara för att insatser utförs på ett metodiskt och pedagogiskt sätt tillsammans med brukaren. Uppdraget kan vara att stödja brukaren med att få struktur i sin vardag, skapa och bibehålla kontakt med vården eller myndigheter, ge stöd kring hushållsekonomi och liknande. I det dagliga arbetet ingår journalföring och viss dokumentation. Mer information om rollen som boendestödjare finns att läsa på Boendestöd inom socialpsykiatrin (huddinge.se).
Detta är en visstidsanställning med start 2026-03-01 och sex månader framåt med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning gärna inom socialt arbete (socionom, socialpedagog, beteendevetare eller motsvarande) eller är utbildad undersköterska med inriktning psykiatri (mentalskötare). Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av vår målgrupp. Det är meriterande om du har case manager-utbildning eller utbildning inom neuropsykiatri, beroendelära, ESL och MI. Du som söker har lätt för att skapa sociala kontakter och att samarbeta med andra. Du är strukturerad, ansvarsfull och är bra på att motivera och engagera andra.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Veronica Gustafsson Enhetschef Boendestöd: veronica.gustafsson@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan!
