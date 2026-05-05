Boendestödjare Skyddat boende
2026-05-05
Vill du vara med och utveckla Stödboende- och boendestödsenheten utifrån nya socialtjänstlagen med mål att bidra till en bättre tillvaro för barn och vuxna i en missbruks- och våldsutsatt kontext?
Den nya socialtjänstlagen medför ett ökat behov av personaltäthet och kompetens inom området. Utifrån detta söker vi nu nya medarbetare till Stödboende- och boendestödenheten ASF/IFO för arbete på vårt Skyddade boende för våldsutsatta.
För oss i Falu kommun är det viktigt att ge våra medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar "Balans i livet". Vi satsar alltså mycket på de mjuka värdena - hur människor mår, blir bemötta och kan växa - eftersom det är vår definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar därför sökande som bidrar till detta.
Arbetsuppgifterna är varierande beroende på vilka som bor hos oss och vad den enskilde personen har för behov av stöd. Du ingår i ett arbetslag som arbetar primärt på vårt skyddade boende för våldsutsatta vuxna och barn samt vid behov på boende för personer med beroendeproblematik. Arbetslaget arbetar även med personer som är i behov av boendestöd i det egna hemmet. På enheten finns även två boenden och en daglig verksamhet för personer med en beroendeproblematik. Du kommer att arbeta självständigt i egna ärenden men oftast i nära samarbete med övriga kollegor. Vidare behöver du ha förmåga att ta snabba beslut i samråd med kollegor, gruppledare och chef. Du kommer ha ett nära samarbete med handläggare och rådgivare inom enheten Våld i nära relationer, handläggare på Barn och familj, Försörjningsstöd samt Skadligt bruk och beroende.
I arbetet ingår stöd utifrån klientens individuella behov. Exempelvis kan detta vara vardagliga saker som att stötta och hjälpa till vid inköp av livsmedel och dagligvaror, matlagning, skjutsa barn till skola/förskola men även stöd vid möten med andra myndigheter, kriser i livet samt vara "bollplank" i vissa situationer. Andra arbetsuppgifter är att ansvara för in- och utskrivningar, provtagningar, upprätta genomförandeplaner med utgångspunkt från vårdplanen och uppdragsbeskrivningen etc. I arbetet ingår även att, i samråd med den enskilde, upprätta en skyddsplanering samt ha kontakt med handläggare och rådgivare.
Dokumentationsansvar ingår i tjänsten. Kvalifikationer
För rollen krävs:
Att du är utbildad socialpedagog, behandlingspedagog eller behandlingsassistent (2-årig eftergymnasial utbildning) eller vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande
Att du har erfarenhet av målgruppen
Att du har B-körkort
Att du har god vana av att jobba i olika datasystem Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har vana att arbeta utifrån ett flexibelt arbetssätt, med vana att byta fokus snabbt om det krävs. Vi ser att du har intresse av målgrupperna missbruk och våld i nära relation. Du har en god samarbetsförmåga och är van vid att samarbeta med andra professioner inom flera olika områden. Det viktigt att du är ödmjuk, stabil, är trygg i dig själv och har en god självkännedom. Detta är av stort värde då du i arbetet möter människor i olika utsatta situationer och kriser.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Dokumenterad utbildning i Våld i nära relationer
Utbildning i FREDA, Patriark och Sara
MI-utbildning
Utbildning i kris- och sorgebearbetning
Utbildning i att möta barn och vuxna med trauma
Erfarenhet av arbete med barn
Kunskap och erfarenhet av dokumentationssystemet Treserva
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll och helg samt beredskap i det egna hemmet. Om Socialstyrelsen fattar beslut om dygnet-runtillsyn på Skyddade boenden kommer även tjänstgöring nattetid förekomma.
Bifoga utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida (utdrag för arbete på HVB-hem).Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
