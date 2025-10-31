Boendestödjare nattstödet
2025-10-31
Boendestödjare till nattstödet - gör skillnad i människors vardag
Vill du arbeta med att stärka individers självständighet och livskvalitet? Som boendestödjare hos oss på Nattstödet får du en meningsfull roll där du med engagemang och omtanke bidrar till att människor med psykisk ohälsa, kognitiva funktionsnedsättningar eller beroendeproblematik får stöd i sin vardag.
Vi söker dig som vill vara med och skapa förutsättningar för ett tryggare och mer självständigt liv - varje dag.
Vad du ska göra
I uppdraget som boendestödjare arbetar du med att ge individanpassat stöd till vuxna utifrån biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta vardagen för personer med psykisk och/eller kognitiv funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik.
Du kommer bland annat att:
- Stötta den enskilde i att planera, genomföra och vara delaktig i vardagssysslor
- Vara ett stöd vid kontakter med exempelvis myndigheter och vårdgivare
- Upprätta, följa upp och utvärdera genomförandeplaner tillsammans med den enskilde
- Dokumentera insatser enligt gällande riktlinjer
Insatsen kan även omfatta aktiviteter utanför boendet, och du arbetar alltid med individens mål och delaktighet i fokus. För personer med psykiska funktionsnedsättningar är ett viktigt syfte med
boendestödet att träna förmågor och uppnå större självständighet samt att känna sig trygg i sitt boende även nattetid.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- Omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Erfarenhet av arbete med vuxenenhetens målgrupper
- God samarbetsförmåga
- B-körkort då du kör dagligen i tjänsten
- Kommunikation på svenska i tal och skrift samt vana vid dokumentation
- Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Vem du är
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande kompetenser enligt Assessio Blooms ramverk:
Nätverkande
Du är socialt nyfiken och bygger relationer med lätthet. Du skapar och underhåller kontakter både inom och utanför organisationen, vilket bidrar till ett gott samarbete kring individens behov.
Samarbete
Du arbetar gärna tillsammans med andra och är lyhörd för olika perspektiv. Du bidrar till ett öppet och respektfullt arbetsklimat där gemensamma mål står i fokus.
Flexibilitet
Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och individers olika behov. Du ser möjligheter i förändring och är lösningsfokuserad i ditt arbetssätt.
Stresstålighet
Du behåller lugnet även i pressade situationer och har förmåga att prioritera och fatta beslut när det behövs. Du har en stabil grund att stå på och hanterar utmaningar med trygghet.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du:
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor
- Möjlighet till kompetensutveckling och handledning
- Ett engagerat och stöttande arbetslag
- En arbetsplats som värdesätter samarbete, respekt och utveckling
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Rekrytering sker löpande och kan tillsättas innan annonserings-tiden löpt ut så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
